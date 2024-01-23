果粉哀號！　蘋果前總部、舊金山「第一間專賣店」熄燈

▲蘋果第一間專賣店「Infinite Loop」1月20日熄燈。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

蘋果於1月20日永久關閉全美第一間專賣店「Infinite Loop」，儘管這間門市看似沒有什麼不同，但卻曾經是這間科技巨頭的總部，更是多項產品誕生之地，對於全球忠誠果粉及老員工而言，一直都是某種意義上的聖地，因此正式關閉對於人們打擊甚鉅。

加州信使新聞（The Mercury News）報導，Infinite Loop位於加州舊金山灣區的庫比蒂諾（Cupertino），1993年至2017年是蘋果總部，起初僅對員工開放，提供其他地方買不到的產品及周邊，並在iPhone普及全球前的幾十年間，成為產品與零售策略的試驗場，吸引來自世界各地的果粉朝聖。

Farewell, Apple Infinite Loop.

Opened in 1993 as The Company Store and preceding all other Apple Stores, Infinite Loop sold Apple-branded merchandise exclusively at this location. The store was remodelled and rebranded as an Apple Store in 2015. It closes on January 20. pic.twitter.com/QYRXPtUWV9 — Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) January 20, 2024

開發人員史蒂博（Michael Steeber）說，「Infinite Loop在蘋果社群的心中一直占據特殊地位……不僅僅是專賣店，也是一座園區，是iPod、iPhone和iPad最初誕生的地方。」

2015年，Infinite Loop就被轉型為全方位專賣店，但更大間、更現代化的蘋果總部遊客中心（Apple Park Visitor Center）2年後的開張，使其地位顯得多餘。

同樣在1月20日，蘋果也關閉了位於夏威夷檀香山、營運15年的Royal Hawaiian專賣店。儘管一次關閉2間門市，蘋果在全美仍有271間門市，全球範圍更有529間分店。