果粉哀號！　蘋果前總部、舊金山「第一間專賣店」熄燈

記者吳美依/綜合報導

蘋果於1月20日永久關閉全美第一間專賣店「Infinite Loop」,儘管這間門市看似沒有什麼不同,但卻曾經是這間科技巨頭的總部,更是多項產品誕生之地,對於全球忠誠果粉及老員工而言,一直都是某種意義上的聖地,因此正式關閉對於人們打擊甚鉅。

加州信使新聞(The Mercury News)報導,Infinite Loop位於加州舊金山灣區的庫比蒂諾(Cupertino),1993年至2017年是蘋果總部,起初僅對員工開放,提供其他地方買不到的產品及周邊,並在iPhone普及全球前的幾十年間,成為產品與零售策略的試驗場,吸引來自世界各地的果粉朝聖。

Farewell, Apple Infinite Loop.

Opened in 1993 as The Company Store and preceding all other Apple Stores, Infinite Loop sold Apple-branded merchandise exclusively at this location. The store was remodelled and rebranded as an Apple Store in 2015. It closes on January 20. pic.twitter.com/QYRXPtUWV9