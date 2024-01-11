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中共黨校經濟學教授：解決市場經濟問題　不能動輒限制、管制

▲▼中共中央黨校經濟學部主任、教授趙振華。（圖／翻攝人民網）

▲中共中央黨校經濟學部主任、教授趙振華。（圖／翻攝人民網）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央黨校經濟學教研部主任、教授趙振華近日在《澎湃新聞》撰文表示，政府要致力於營造形成新質生產力的良好環境，著力營造市場化、法治化、國際化的營商環境，特別是不能動輒用限制、管制的辦法解決市場經濟中的問題。

趙振華在文中提到，企業是發展新質生產力的主導力量，但企業是特定環境的產物，猶如樹木的生長離不開一定的生態環境一樣，企業成長離不開其產業生態，也離不開文化和社會生態環境，社會和文化生態的塑造需要政府努力，因此政府要致力於營造形成新質生產力的良好環境。

趙振華指出，要著力營造市場化、法治化、國際化的營商環境，所謂市場化的營商環境就是要讓市場在資源配置中發揮決定性作用，充分發揮市場機制的作用，「不能用計劃經濟思維，計劃經濟的辦法，特別是不能動輒用限制、管制的辦法解決市場經濟中的問題。」

趙振華強調，無論是生產要素的價格還是產品價格要由市場機制定價，要最大限度減少政府對資源配置的干預，「凡屬於市場機制能夠解決的問題就要放心大膽地交給市場，政府的作用在於彌補市場缺陷。」

趙振華說，所謂法治化營商環境就是要用法治來保護市場主體的財產權利和公平交易。法治是最好的營商環境，「沒有法律的保護，市場主體就無法形成穩定的心理預期，也無法保證平等交易。平等交易直接涉及企業的核心利益，是市場主體最為關心的。」

趙振華進一步指出，作為政府就是要努力營造平等交易的營商環境，消除地區封鎖和部門分割，努力形成全國統一大市場，所謂國際化營商環境就是營商制度安排與國際規則相對接，包括國際衡量標準、國際慣例、涉外投資貿易開放等，「從世界各個國家或地區的實踐來看，一流的營商環境決定生產要素在國際間的聚集和流動，決定生產力特別是承載新質生產力的戰略性新興產業發展速度和質量。」

趙振華說，一個時期以來，各地政府都十分重視招商引資，出台各種優惠政策，傳統的方法有其合理性和積極性的一面，但最為重要的是市場化、法治化、國際化的營商環境，優惠政策可以優惠一時，只有一流的營商環境才是企業生存和發展，提高效率、降低交易成本的制勝之道。

趙振華還說，「發達國家都有良好的營商環境。改革開放以來，我國的營商環境不斷改善，我國在全球的營商環境指數不斷提高，促進了生產力的快速發展，但還有很大的提升空間。要發展新質生產力，還需要繼續優化營商環境。」

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