大選將登場　BBC：中國想要的台灣正在消失

▲BBC報導，中國想要的台灣正在消失了（The Taiwan that China wants is vanishing）。（示意圖／記者賴志昶攝）



文／中央社

台灣大選13日將登場，國際媒體密切關注。英國廣播公司（BBC）報導，無論大選結果為何，對中國共產黨的統一期盼而言，台灣的自由是一大威脅，中國想要的台灣正在消失。

報導中表示，台灣已成為民主體制，即將登場的選舉又將再一次對台北和北京的關係帶來考驗。

報導中表示，蔣介石領導的國民黨政府撤退台灣後，中國大陸成為中華人民共和國，國民黨政府則在台灣保有中華民國的稱號。雙方都宣稱對方是自己領土一部分。無論是蔣介石或毛澤東皆然。

然而，彼時迄今，海峽兩岸的一切幾乎和過去大不相同。中國日益富裕強大，成為顯著的威脅。

報導中表示，「你認為自己是台灣人還是中國人？」這個問題在台灣已經存在數十年，答案愈來愈不一致。對北京來說，這著實令人憂心。

報導中表示，這次總統大選首次所有總統候選人都是本省人。沒有候選人的出身是1949年隨著國民黨政府遷移來台的外省家庭。

報導中指出，民進黨不再談論正式獨立的必要性，而國民黨雖提到和北京的對話，但對於統一或台灣是否屬於中國一部分的議題則是迴避。兩黨現在都擁抱台灣獨特的「現狀」。

一群在台北近郊健行的登山客告訴BBC：「無論我們的祖父母來自何處，我們現在都是台灣人。我們互相通婚，聊天時混雜著台語和中文。」

當他們在海外旅行時，他們說自己來自台灣。「我們不希望別人以為我們來自中國。」

報導中寫到，這對北京而言是一大問題，因為他們決定他們想當哪種人。

然而，這和中國共產黨的想法背道而馳，他們想要一個在共黨統治下的統一中國。台灣的民主對中國共產黨的統一大計而言是一大威脅。