退休公務員遭騙900萬還要加碼　一張理專識別證讓她崩潰

▲警方逮捕出面取款的林姓車手（右）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名退休公務員朱姓婦人（58歲）去年在設群媒體上被詐騙集團引誘，加入投資群組，佯稱可以投資飆股賺大錢，朱婦一年來陸陸續續投入全部的退休金900萬多元，沒想到朱婦執迷不悟，向親友又借了310萬準備「加碼」，親友見她屢勸不聽報警求助，警方埋伏逮捕前來取款林姓車手（35歲），並在他身上找到偽造的理專識別證，朱婦這才知道自己真的被騙了，相當崩潰。

▲林男偽造的理專識別證和身分證資料不符。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

旗山分局指出，朱姓被害人是今年6月在網路點擊投資廣告，未經查證便加入詐騙集團所提供LINE投資群組，依照對方指示下載投資軟體，陸陸續續匯款900萬餘元投資。

詐騙集團食髓知味，4日下午2時許再次要求朱婦加碼儲值購買股票，朱婦因積蓄已花光殆盡，只好跟親友借款310萬元，並依照詐騙集團指示攜帶現金，前往美濃區中華路上準備進行面交。

▲警方逮捕出面取款的林姓車手。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

朱婦親友覺得有異，暗中與旗山分局警方聯繫，警方獲報後前往埋伏，當場逮獲35歲林姓男車手，面對員警的盤查詢問，林姓車手起初堅稱自己是投資理財專員，甚至出示理財專員識別證，想證明與朱姓被害婦人之間為投資關係，否認有意詐騙。

不過，由於林姓車手表情緊張，讓警方覺得可疑，進一步查證身分時，發現他的身分證與理專識別證上姓名不符，根本是偽造用來魚目混珠企圖躲避警方追緝，林嫌眼見無法自圓其說只好俯首認栽。

警察當場抓到人，朱婦卻還不相信被騙，直說「那個是我朋友啦!」、「你們抓錯人了!」，所幸員警苦口婆心說明相關投資詐騙案例，她才驚覺遭詐騙。