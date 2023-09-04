肉嫩多汁！超商首賣日本道地「南蠻雞便當」　還有爆餡金沙乳酪

▲7-11攜手星宇航空再推出全新南蠻雞便當、金沙乳酪塔。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

吃貨們快看！就有超商將在9/6起開賣最新「南蠻雞便當」，直接還原日本九州最道地的風味，選用多汁又嫩的雞腿肉，搭配南蠻醬與塔塔醬，每一口都美味；同步還有超邪惡的「金沙乳酪塔」，咬下是滿滿的金黃流沙醬與乳酪餡，加熱後更香濃。

慶祝星宇航空最新航線「熊本」首航，7-11獨家攜手星宇航空推出最新道地日式餐點「九州風味南蠻雞腿飯」，9/6起開賣，這款餐點選用肉質細嫩又多汁的去骨雞腿肉，搭配酸甜糖醋南蠻醬與特製塔塔醬，再加上日式鰹魚風味佃煮蔬菜、紅蘿蔔及炒洋蔥，口味非常有層次。

▲「九州風味南蠻雞腿飯」選用多汁雞腿肉搭配南蠻醬與塔塔醬，口味非常有層次。



▲「金沙乳酪塔」塔皮酥香，咬下是滿滿的金黃流沙醬與乳酪餡。



吃完鹹食當然要來一份甜點！本次還有新品「星宇航空金沙乳酪塔」，以乳酪塔為基底，酥香塔皮搭配鹹香金黃流沙醬，加上濃郁乳酪餡，不管是冷藏吃或加熱後吃都別有風味。

▲麥當勞推出超狂新品「龍蝦堡」。（圖／麥當勞提供）

麥當勞罪惡新品「螯龍蝦堡」來了，特意使用野生美洲螯龍蝦以熟食冷拌料理方式製成，佐以帶有檸檬清香的檸檬蛋黃醬，搭配切絲、原葉生菜增添口感，再夾進塗上無鹽奶油的香烤布里歐麵包，大口咬下滿足到不行，還有淡淡焦糖、奶油香。

這款新品「龍蝦堡」全台限量30萬份，即日起至9/19止於指定門市限時開吃或售完為止，提醒海鮮有殼請小心食用，每天、每店販售數量則依各餐廳實際供應為主。