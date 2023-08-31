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「5生肖」準備發大財！下半年迎超強財運　屬羊翻倍賺到飽

農曆七月有5生肖財運旺旺。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲5生肖下半年將迎超強財運，錢財滾滾來。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

2023癸卯年已經進入了農曆七月，此時的你是不是會擔心今年又要庸庸碌碌地度過了。不過，有些人可不用擔心，星座命理網站《科技紫微網》就分析指出，有5個生肖在下半年會有超強財運等著你，勤勞就可以財庫無虞，尤其最後一個生肖，可是財運一流。

第五名：生肖雞

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下半年錢財行事多順意，偏財方面也會有機遇出現，例如有可靠之人帶來賺錢資訊，也可能是靠自己的聰明才智贏得獎金，財運收穫頗豐厚，這也彌補了生肖雞賺錢的辛苦，提醒今年賺錢宜單打獨鬥，儘量少與人合作經營，否則結果多半不太好。

第四名：生肖狗

屬狗的人下半年進財無憂，正財運穩中有升，上班族可因工作表現良好而獲得加薪機會；經商者若努力經營，將有機會收入翻倍。農曆七月至八月財運走升，財富增值會更為明顯。不過偏財運不出色，不見橫財，投資理財方面也少有進帳，還是把心思放在正財上回報更豐厚。

第三名：生肖豬

屬豬的人下半年錢財滾滾來，越是動腦筋積極賺錢，越能得到錢財回報。此運也有利合夥經營，有機會因搭檔、合作者而增加收益。在理財投資方面，小打小鬧能見財，但切記若是賭性作祟或是偏聽偏信，則要小心會遭受損失，尤其農曆六月是財運的低窪期，須得當心宣稱高額收益的投資產品。

第二名：生肖牛

屬牛的人財運佳，錢財方面多有喜事發生。正財穩定，只要肯運用智慧和勞力，便可有穩定收入，生活無憂。農曆七月至十一月財運走升，且有偏財運送喜，至少抽獎活動不會空手而歸；若進行金錢操作，例如短線投資理財、不動產交易，會有不錯收益。但不宜進行大額、長線投資，當心被套住而難有回報，只能眼看錢財隨水流。

第一名：生肖羊

卯未相合之年，2023年財運發達，此年利於開拓財源，求財之路雖有辛勞，但回報有翻倍增長跡象。尤其是正財運走高，上班族薪酬增長並非難事；自營者可因客源穩定而保有穩定的長期進帳。此年會在一些合作案上或是過往的投資中獲得收益。農曆六、十一、十二月財運佳，宜於進行資金操作、買賣投資。

《CTWANT》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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