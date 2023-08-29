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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／柯文哲「罰站25分鐘」等郭台銘致詞　兩人僅握手「沒喝飲料」

▲▼柯文哲、郭台銘出席台北市計程車公會普渡餐會。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲、郭台銘出席台北市計程車公會普渡餐會。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵、鄭佩玟、陳家祥／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘28日宣布參選2024總統大選，上週向民眾黨總統參選人柯文哲拋出「一起喝咖啡」邀約，並且於今（29日）原本應錯開1小時的活動，提前1小時到場等柯「喝飲料」，但也因此打亂此場活動行程，造成原本表定應由柯先進場致詞、郭約8點到場致詞，結果互相調換，也使柯文哲在台下「罰站」將近25分鐘，最終兩人僅握手、到主桌前和郭握手寒暄，但不到1分鐘就先一步離開，柯也未喝下郭台銘準備的飲料。

「台北市計程車工會普渡餐會」於29日晚間7時在建國橋下舉辦，外傳主辦方原本要柯文哲晚間7點到場、郭台銘8點左右再到，錯開兩人，結果郭台銘28日晚間發布採通時，仍寫著7時到場，有意提前與柯文哲見面喝飲料。

而柯辦28日並未發布採通，但柯營私下證實，確實7時晚間有受邀參加此活動，且民眾黨發言人楊寶楨29日也說，原先郭台銘是排定晚上8時出席，不知道是否得知柯文哲晚上7時與會，為了有同框畫面，特地把時間往前挪。

▲▼ 郭台銘參加台北市計程車工會普渡餐會。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘參加台北市計程車工會普渡餐會。（圖／記者湯興漢攝）

今天郭台銘於6時58分左右從活動最後方到場，並且以「大進場」模式，受到眾多支持者歡迎；有趣的是，近來郭台銘不斷稱要約柯文哲、侯友宜一起對談，一下喝咖啡、喝奶茶又果汁，引來外界關注。今天活動郭入座後，桌上正擺著奶茶、綠茶、烏龍茶，似乎有意要真的和柯「喝茶」。

而柯文哲則直到7時3分左右才抵達會場正前方，但聽聞郭台銘已入座，與競選總幹事黃珊珊、台北市議員黃瀞瑩、林珍羽和張志豪一行人站在會場門口外等待，並未直接進入會場。隨後輪到郭台銘上台致詞，只見柯文哲也只有在場外靜靜地聽，媒體不斷追問「會不會覺得郭台銘誠意不夠」、「怎麼變成你在罰站等郭台銘？」但柯文哲都沒回應。

隨後，柯文哲與一旁的黃珊珊確認，稍後是否還要進場逐桌敬酒？黃珊珊也面露尷尬，柯營一行人就這樣站在台下等郭台銘致詞25分鐘，才走進會場致詞，並且在台上拿酒杯隔空與大家敬酒；柯文哲致詞結束後，走下台主動與郭台銘握手，但並未喝下桌上的那杯飲料，便匆匆離開會場。

▼柯文哲在台下乾等郭台銘。（圖／記者袁茵攝）

▲▼民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

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