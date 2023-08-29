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快訊／高雄「軌道猴」抓到了！騎車闖輕軌高架　自摔躺路邊哀哀叫

▲▼高雄超狂「軌道猴」騎車闖輕軌高架段　網傻：怎麼騎上去的？（圖／翻攝FB粉絲專頁「高雄點Kaohsiungtien」）

▲高雄超狂「軌道猴」騎車闖輕軌高架段，網看傻：怎麼騎上去的？（圖／翻攝FB粉絲專頁「高雄點Kaohsiungtien」）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名騎士被直擊竟然將機車直接騎上輕軌高架，畫面曝光後，網友全都看傻眼，留言怒斥他「軌道猴子」。捷運警察調閱相關監視畫面來追查涉嫌男子行蹤，28日晚間在大寮區找到該名男子，依違反「大眾捷運法」規定予以開罰，最高可處新台幣7500元罰鍰。

FB粉絲專頁「高雄點Kaohsiungtien」PO出一張照片，只見一名騎士違規騎上輕軌路線，仔細一看，男騎士沒戴安全帽，車輛甚至也沒有懸掛車牌。有網友指稱，昨天有看到騎士晚間9點多從駁二騎上去，其他網友則嚇傻驚呼「那時候輕軌還是營運時間耶，這樣超危險！」、「感覺是故意的 ...」、「軌道猴子」、「這是要跟輕軌輸贏？」

▲▼高雄超狂「軌道猴」騎車闖輕軌高架段　網傻：怎麼騎上去的？（圖／翻攝FB粉絲專頁「高雄點Kaohsiungtien」）

▲高雄超狂「軌道猴」騎車闖輕軌高架段，網看傻：怎麼騎上去的？（圖／翻攝FB粉絲專頁「高雄點Kaohsiungtien」）

捷運警察隨即主動與高捷公司聯繫，除調閱相關監視畫面來追查涉嫌男子行蹤，並派員加強巡邏，防範再有類似情形發生。

28日凌晨0時許，鼓山分局員警獲報處理一件自摔案件，該自摔的34歲洪姓男子（有多次公共危險前科）因身旁停放一部未懸掛車牌的機車，員警覺得可疑，並與捷運警察隊聯繫。

▲▼騎車闖輕軌高架段！高雄「軌道猴」抓到了，保證以後再也不會了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄「軌道猴」抓到了，向警保證以後再也不會了。（圖／記者賴文萱翻攝）

經捷警比對，洪男特徵與輕軌違規涉案的男子特徵相符，隨即於28日晚間17時30分許前往洪男位於大寮區住處，經先行調閱洪男住處大樓周邊監視器，確認洪男所騎乘的機車與為未懸掛車牌的同型機車，與涉案交通工具相符，隨即上樓並找到洪男。

洪男坦承涉嫌本案不諱，表示因心情不好，於是騎著機車於市區閒逛，行經「駁二藝術特區」時，便將機車騎進輕軌軌道區，一路沿著軌道到了「真愛碼頭站」後，右轉由人行腳踏車步道過愛河橋，進入高雄流行音樂中心遊蕩。他還向員警表示以後再也不會了。

洪男行為已違反大眾捷運法第50條第1項第3款規定（非大眾捷運系統之車輛或人員，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所），當場由員警開立舉發通知單移請市府交通局予以裁罰。

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