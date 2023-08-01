迷戀3女同事！男狂寫情書還偷拿高根鞋「烤秋勤」　超噁過程曝

▲北市陳姓男子離職卻屢對3名前女同事騷擾。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

令人咋舌！北市陳姓男子迷戀公司3名女員工，竟陸續進行一連串騷擾，除尾隨返家以外，還將裝有不明毛髮信封投遞到信箱，更偷偷摸摸私闖公司，拿走女同事座位下高跟鞋到廁所自慰將裝滿「子孫」的保險套及衛生紙放回鞋內。士林地院審結，依跟蹤騷擾行為罪處有期徒刑2月、可易科罰金。

判決指出，2020年12月間，年約25歲陳男無視法律，以書寫卡片附不明毛髮信封投遞到女同事小琳（化名）家信箱，；最過分的是，2022年4月間，謝男竟將裝滿「嘉明」的保險套，投入小琳住家樓下信箱，還在小琳家門口春聯上寫字。

得寸進尺的他，還跑到小琳家並攀爬1樓欄杆，越過樓梯間窗戶侵入樓梯間，拿走小琳鞋子，全程遭小琳父親目睹，謝男才火速逃走，再將鞋放回去。

公司2名女同事小愛、小琪（化名）也難逃騷擾，各在女廁水箱上收到謝男騷擾紙條，謝男更誇張在公司女廁門上以原子筆書寫「小愛❤」，3人心生畏懼決定報警提告。

法院審理時，小愛、小琪撤告，法官審酌陳男不思以合於社會交往常規方式向異性表達愛慕之意，持續以騷擾方式跟蹤小琳等，犯後雖坦承犯行，雖有意願和解遭拒，考量陳男大學畢業、未婚、在民間公司上班，依犯實行跟蹤騷擾行為罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。

事實上，陳男去年6月間某日，又潛入離職公司，拿走女員工高跟鞋，隨後在公司廁所內拿著高跟鞋自慰，將裝滿「子孫」保險套、衛生紙放回鞋內，這部分，已被法官依無故侵入建築物罪，另外判處有期徒刑2月，可易科罰金，1日以1000元折抵。