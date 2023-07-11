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日本人超怕台灣1飲品！噁嫌「像草藥的味道」　他震驚：很難想像

▲▼手搖飲料，綠茶，楊桃汁，冰塊，手搖杯。（圖／記者許力方攝）

▲台灣人愛喝飲料，不過其中一種飲品卻讓日本人「聞味色變」。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／閔文昱報導

台灣的飲料品項眾多，不管是在超商、賣場、超市等地方，都能看到五花八門的飲品，其中蘆筍汁更是不少人的童年回憶。不過，有網友表示，有不少日本人都不敢喝蘆筍汁，甚至形容「很像草藥的味道」，讓他既震驚又納悶。貼文一出，引發熱議。

一名網友在PTT發文表示，日本人對台灣的美食好像是又喜歡，但是又莫名的一堆東西不敢吃，像是香菜、八角、黑松沙士等，這些他都還能理解，不過聽說有不少日本人連蘆筍汁也不敢喝，甚至形容很像草藥的味道，讓他直呼「拜託，味道也差太多了，草藥可以這麼清甜我也不會怕吃中藥了」。他也好奇詢問「有沒有日本人不敢喝蘆筍汁的八卦？」

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▲有網友納悶「日本人竟然不敢喝蘆筍汁？」（圖／翻攝自PTT）

▲有網友納悶「日本人竟然不敢喝蘆筍汁？」（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「好喝」、「超好喝的，日本人那個噁心的納豆都吃了，竟然不敢喝蘆筍汁，很難想像耶，日本食品更多化工材料好嗎」、「好愛」、「安斯百露佳素，這很看人」、「跟日本人說這法國白蘆筍還不喝爆」。

另外，也有鄉民認真分析「早期蘆筍汁很好喝，現在根本化工味」、「現在外面都賣化工蘆筍汁」、「其實仔細想想，菜類碾壓出來的汁，直接印象的確都很難喝」、「日本人對於沒碰過的都列為怪」、「蘆筍汁很多台灣人也不喜歡，尤其不冰的」、「我台灣人都不喜歡喝，喝過一次覺得不行」、「蘆筍汁光聞味道我就怕」」。

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