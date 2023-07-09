5億高中生母親住處巡邏袋疑遭外力拔除　高大成批：誰那麼無聊！

▲賴母住處巡邏袋不翼而飛，轄區員警展開調查。（圖／截取自googlemaps）

記者白珈陽／台中報導

台中市5億賴姓高中生命案，在檢警偵辦期間，一度傳出恐有不法人士欲對賴家不利，轄區警方5月間在賴母住處設置臨時巡邏點，不過今（9）日上午，賴母發現掛置門外的巡邏袋竟然不翼而飛，警方獲報到場發現，巡邏袋遭到外力扯下，目前正積極調閱監視器調查可疑人士，並立即補上新的臨時巡邏袋。法醫高大成獲悉此情，也不禁痛批，「到底是誰那麼無聊！」

5億賴姓高中生墜亡案發生於5月4日，案發後曾外傳疑有黑道覬覦賴家財產，恐對其不利，警方調查後雖未查出有不法人士動作，但為安全起見，仍於5月間在賴母住處設置臨時巡邏點。

未料2個月過後，賴母今日上午出門發現，門外的臨時巡邏袋竟然不見，趕緊通知警方查察。轄區第五警分局員警獲報到場，發現以釘掛方式釘在牆上的巡邏袋，遭外力扯下，立即成立專案小組偵辦，並隨即補上新的巡邏袋。

警方指出，涉案人該行為涉犯刑法毀損公物員職務掌管物品，是5年以下有期徒刑。除補上巡邏袋，警方也調整監視器或加裝遠端監控系統，並加強巡簽，以維護賴母安全。

台中市第五警分局表示，目前未接獲有黑道恐嚇情事，正積極調閱監視器，並做現場勘查及搜尋可能遭遺棄處所，一旦尋獲將做採證，追查涉案份子。