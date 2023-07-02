哈密瓜新品種讓農民笑了　花改場首創「1年2收」產量提升

▲哈密瓜新品種首創一年兩收，讓農民荷包滿滿。（圖／農委會花蓮農改場提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會花蓮區農業改良場輔導宜蘭青農試種哈密瓜新品種「卡蜜拉」有成，首創「一年兩收」及「一株兩果」高產模式，不僅改善生產瓶頸，解決溫室栽培品質欠佳魔咒，更與優格品牌馬修嚴選合作推出哈密瓜果泥優格飲，於全台門市限量販售，產官聯手推動優質農業產銷，實現「農民定價」翻轉市場規則。

花蓮農改場表示，宜蘭壯圍鄉素有「哈密瓜的故鄉」之稱，但在氣候變遷及病蟲害日益加劇的影響下，越來越不好種，令瓜農頭疼不已，約2年多前引進新品種「卡蜜拉」，開發出「一年兩收」及「一株兩果」等高產模式，另將溫室環境評估技術導入，成功克服溫室內著果不良，果實品質不佳等問題，有效解除資深瓜農口中溫室無法生產脆質哈蜜瓜的魔咒。

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▲哈密瓜新品種「卡蜜拉」首創一年兩收、一株兩果。（圖／農委會花蓮農改場提供）

率先參與花蓮農改場哈密瓜試驗的青農陳文正，因導入「卡蜜拉」品種而大幅提高溫室生產收益，近期也生產出宜蘭縣首批溫室量產「卡蜜拉」，並取得瓜果農藥零檢出證明，以及產銷履歷證書。

陳文正表示，原先蓋溫室只有用來育苗販售，夏季育苗淡季溫室使用率不高，就開始種香瓜增加溫室使用效益，後來接受花蓮農改場建議試種高單價脆質哈密瓜，結果獲利比種香瓜多了50%以上。

主打以當季鮮果製成產品的「馬修嚴選」，也宣布與宜蘭在地青農聯盟合作，今年夏季首度推出馬修嚴選哈密瓜果泥優格飲，這也是第一款以卡蜜拉哈密瓜製作的優格飲。馬修嚴選執行長王世煌表示，只要品質及食安條件符合品牌要求，友善耕作理念跟公司理念相通，價格是農民說了算，提供以「農民定價」模式收購。