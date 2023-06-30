接電要600！車主給負評罵「黑心商人」　老闆求償15萬...法官說NO

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蔡姓男子因車子停在地下室許久沒發動，找了汽修廠來接電，沒想到汽修廠報價600元，讓蔡男難以接受，蔡男事後在汽修廠的Google地圖下評論「黑心商人，老舊汽車電瓶過個電發動報價600元！怎麼不去搶」讓老闆氣得提告，求償15萬元，法官審理認為蔡男是描述真實消費經驗，屬主觀評論的意見表達，判蔡免賠。

判決指出，蔡男是2021年1月24日發現停在大樓地下室的汽車因電瓶沒電導致無法發動，因此找上某家汽車保養服務廠，請他們幫忙接電，汽修廠評估後報價600元，蔡男覺得太貴，因此又找了其他家汽修廠，結果只花了100元就順利接電。

蔡男後來跑到報價600元的這家汽修廠的Google網頁評論下留言：「黑心商人，老舊汽車電瓶過個電發動報價600元！怎麼不去搶！理由是假日要加錢、車停地下室也要加錢？嫌貴就態度超差！我多走兩步路隨便一家保養廠或輪胎店的老闆了解一下狀況後馬上熱情幫忙，只收100元，你的600元是趁火打劫！現在網路發達資訊流通，這種黑心商人我就是看不慣！揭發你剛好而已！」

汽修廠老闆發現蔡男的留言評論後，認為評論已經造成他的汽修廠商譽受損，氣得提告公然侮辱罪、加重毀謗，並另提求償精神撫慰金15萬元。

法院審理時，蔡男表示，他只是陳述事實，對方提告後他已經刪除評論，而且先前挨告公然侮辱、加重毀謗都被檢方不起訴，因此主張自己免賠。

法官認為，蔡男的留言是以真實消費經驗的事實陳述及對商家的主觀評論，就算用語有過當之嫌，仍屬主觀評論的意見表達範疇，並非惡意的侮辱、毀謗，因此判蔡男免賠，全案可上訴。