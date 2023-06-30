覬覦財產！18歲逆子「106刀弒雙親」　媽全身血爬行求饒仍慘死

▲18歲林清岳弒親案震驚社會。（圖／CTWANT提供）

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隨著生育率降低，許多年輕人都不願生小孩或只生一胎，且從小就對孩子疼愛有加，然而有時過於溺愛，其實不利於人格養成，有時甚至可能引發悲劇。1998年，18歲男子林清岳夥同女友賴英毓與朋友蘇彥哲、劉玉薰、江玉如、卓思吟等5人謀殺父母，持刀殘酷砍殺2人共106刀，還脅迫同夥各砍3刀，震驚社會。

時間回溯到25年前，年僅18歲的林清岳不滿父親當著朋友面責備他「不長進」，加上缺錢花用，遂向賴英毓、蘇彥哲、劉玉薰、江玉如、卓思吟等5人提議，共同殺害其雙親，謀取父母遺產、奠儀及保險理賠金等財產。由於卓女是護理師，林原想借重對方專業，先注射安眠藥點滴迷昏父母，再製造假車禍讓2人死亡。

▲2002年5月6日林清岳於土城看守所之臺北監獄附屬刑場槍決。（圖／CTWANT提供）

不過由於卓女自稱學藝不精，林清岳只好作罷，決定自己親自動手，用菜刀手刃雙親；1998年10月11日凌晨，林清岳確認父林銀樹、母曾玉甘已就寢熟睡後，強迫眾人隨他進入父母臥室，持菜刀殘酷砍殺父母106刀；行凶期間，曾玉甘曾哭泣求饒，渾身是血爬行到1樓，未料兒子不願善罷干休，竟追殺母親致死。

由於6人犯案手法粗糙，供詞漏洞百出，且林清岳指甲還留有未清洗乾淨的父母親血跡，全案迅速被警方偵破。令人髮指的是，林清岳等人被捕後均毫無悔意，不僅多次發表狂妄言論，甚至辱罵採訪的記者「沒有人性」，此後一、二審均被判處死刑，並於2002年3月28日遭最高法院判處死刑定讞，同年5月伏法。

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