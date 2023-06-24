媽媽拜地基主「擲嘸聖筊」！兒瞄供桌一眼秒懂：妳少做1件事

▲原PO提醒，拜地基主時記得要打開保鮮膜。（圖／翻攝自靈異公社）



記者朱祖儀／綜合報導

不少家庭會在重大節日祭拜神明、祖先和地基主，但小心不要拜錯了。一名網友透露，之前媽媽在家準備豐盛供品祭拜地基主，但要燒金紙時，丟了近10分鐘都沒有聖筊，只好急忙求救，他走近看了一眼隨即揪出問題，發現原來是對方少做一件事。

原PO在臉書「靈異公社」發文表示，媽媽在家裡祭拜完地基主之後，準備要燒金紙，但無論怎麼擲筊都沒得到聖筊，丟了10分鐘都無解，只好急忙叫他幫忙，「問一下為什麼都不給燒金紙？」

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他觀察了一下桌面，馬上發現問題所在，先是問「地基主在上，今天飯菜還滿意嗎」、「不給我老母燒金紙是不是沒吃飽」等問題，都得到了聖筊。接著他又問，「是不是我老母白飯的保鮮膜沒有開，祢沒吃到飯？」再次得到聖筊，才知道問題出在保鮮膜上。

隨後他急忙打開保鮮膜，等待地基主吃完，果然過了約15分鐘，終於可以開始燒金紙，他見狀忍不住笑說，「大家拜拜記得保鮮膜別忘記打開啊！」

不少人看到後笑說，「原來，一點細節都不能漏」、「我家都香燒一半就直接化金了，沒擲筊」、「沒吃到飯不准燒金紙的地基主感覺好可愛」、「要怎麼問祂愛吃什麼嗎」、「真的是好笑，可是也代表地基主是自己家裡最近、最貼切的神明，平安健康」、「上次我沒買肉給地基主，祂也是不給我聖筊」、「我家的地基主是指定要吃素食的」。

近來風水老師張定瑋也提醒，拜地基主的時候，不要每次都準備一樣的東西，可以換換不同口味。他也提到，因為現在住家建築已經改變，所以應該要在門口祭拜，地基主才吃得到供品，「拜拜站的方式就是要在門內朝門口45度角，人要站在桌子的後面拜門柱」，拜錯了就是浪費時間。