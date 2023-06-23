2千年最古老粽子出土！　揭秘未腐內餡「距今人們都在吃」

▲ 最古老的粽子出土，距今2千多年歷史 。（圖／翻攝 河南省文物考古研究院）

記者任以芳／綜合報導

中國最古老的粽子意外出土。河南省文物考古研究院考古人員，在河南信陽城陽城遺址八號墓葬內發現大量圓形植物包裹。研究發現，包裹外部為槲葉，內餡是水稻、黍等糧食，這些槲葉糧食包裹是迄今為止是大陸考古發現的最古老的粽子，距今已有2000多年歷史的圓形植物包裹。

綜合陸媒報導，八號墓是一座戰國中期的楚國貴族墓葬，平面呈「甲」字形，坐西向東，由墓道和墓室組成。

河南信陽城陽城遺址八號墓發掘現場負責人武志江介紹，「在發掘過程中，考古人員在槨室中後室的木案上，發現了大量用葉子包著的圓形包裹。」

河南省文物考古研究院植物與寄生物考古實驗室主任藍萬里深入介紹「完整的圓形包裹有40個，還有很多破損散落在槨室底部，這些包裹都由寬大的植物葉子層層包著，由麻繩或者莖稈捆紮，呈現厚圓餅狀。」

藍萬里深入介紹，「通過測量，包裹的直徑約10至15釐米，厚3至5釐米。」考古人員通過體視顯微鏡分析發現，40個完整包裹內有39個裡面裝的是沒有脫殼、沒有煮過的稻穀，另外1個裝的是黍。

▲ 最古老的粽子內餡包水稻、黍等糧食 。（圖／翻攝 河南省文物考古研究院）

藍萬里指出，為了判斷包裹這些稻穀和黍的植物葉子，找來同種類現生葉子進行比對，通過拼合各個部分的殘片，根據葉形、葉緣、尺寸、葉脈形態等特徵，最後判斷圓形包裹外的植物葉子是槲葉。

據悉，槲葉是殼鬥科植物槲樹的葉子，目前在大陸豫西一帶依舊流傳著食用槲葉粽子的習俗，也叫槲包。隨著包裹一同出土的還有少量樹枝，考古人員推測這些植物包裹幾個為一組，串在或繫在樹枝上。

「由於八號墓所處位置地下水位較高，墓室整體被地下水浸泡，形成了特殊的埋藏環境，這為墓葬中文物的保存創造了有利條件，使得圓形包裹千年未腐。」武志江說。