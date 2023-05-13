工地領班偷500萬高檔銅排「害機器動不了」　100萬賤賣回收廠

▲桃園某工地領班勾結外人以大貨車載運竊取銅排賤賣給資源回收場。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市某包商所聘顧的2名林姓員工因缺錢花用，竟趁工作職務之便勾結外面友人，在凌晨先後4次以貨車，大大方方的搬走工地內重約7噸、市價約500萬元的「匯流銅排」，並以約2成的價格賤賣予資源回收商。警方獲報組成專案小組後，迅速查出嫌疑人的銷贓地點，並掌握這4名嫌疑人的身分經通知到案後，全案依連續竊盜罪嫌，函送桃園地檢署偵辦。

▲▼警方獲報迅速查獲贓物發還被害包商。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹分局調查，2名林姓犯嫌為工地領班，在上月15日至5月1日期間，陸續分4次，於凌晨4時許，趁工地尚未開工前，叫來另2名嫌疑人堂而皇之的將貨車開進工地內一起協助搬運約7000公斤的「匯流銅排」，再載往資源回收場銷贓，將市價每公斤700元的銅排以145元賤賣，所得贓102萬元平分後，皆已花費殆盡。

由於匯流銅排遭拆除，致機器本體缺電無法運作，被害人檢視機器後，始查覺遭竊，在向蘆竹分局南崁派出所報案後，員警隨即也展開調查，並於被害人報案當天，就查出嫌疑人的銷贓地點資源回收場，雖然回收場辯稱是瑕疵品和多餘物料，立遭被害商反駁，並且即時將這批7噸重的贓物取回，發還予被害人。