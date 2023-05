余宛如經48小時努力喜迎千金！　笑稱：感覺女兒很有個性又淡定

▲余宛如在今日早上順利生產。(圖/翻攝自余宛如臉書)

記者江采蓁/綜合報導

桃園市前資訊科技局長余宛如4日在臉書發布喜訊,表示自己已在今天早上順利生下女兒,她也分享生產過程中的艱辛,感性說道過去九個多月來,女兒跟著她東奔西跑很辛苦,但所幸女兒是個紅咚咚、圓滾滾的健康女嬰,感覺很有個性也很淡定,「抱在身上時真的好開心,所有痛苦都忘記了!」

余宛如開心表示,經過快48小時的努力,女兒終於選在今天早上退房了,從5月2日預產期一到,她就進醫院開始催生,用塞藥的、用打針的,女兒都沒有想出來的衝動。她也分享生產過程中的艱辛,提到中間一度因為子宮收縮,像是鑽子在鑽肚子,痛到忍不住爆哭失聲,好在醫生跟護士都很體諒她,用減痛分娩陪她到最後,今早終於十指全開進了產房,但中間因為她力氣不夠、女兒出不來,心跳開始下降,所幸護士像雷神索爾一樣,用力在她的肚子ㄧ壓,女兒終於被擠出來了!

余宛如感性說道,雖然過去九個多月來,女兒跟著她東奔西跑很辛苦,但好險女兒是個紅咚咚、圓滾滾的健康女嬰,感覺很有個性也很淡定,抱在身上時真的好開心,所有痛苦都忘記了。而她生完累倒昏睡了一下,起來第一時間就跟大家報喜,表示自己真的非常感謝大家的祝福與關心。

此文一出不少政治人物及網友都紛紛留言祝福,前行政院長蘇貞昌更打趣說道,「恭喜宛如!剛好在今天喜獲千金,May the force be with you!」