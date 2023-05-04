余宛如經48小時努力喜迎千金！　笑稱：感覺女兒很有個性又淡定

▲余宛如在今日早上順利生產。（圖／翻攝自余宛如臉書）

記者江采蓁／綜合報導

桃園市前資訊科技局長余宛如4日在臉書發布喜訊，表示自己已在今天早上順利生下女兒，她也分享生產過程中的艱辛，感性說道過去九個多月來，女兒跟著她東奔西跑很辛苦，但所幸女兒是個紅咚咚、圓滾滾的健康女嬰，感覺很有個性也很淡定，「抱在身上時真的好開心，所有痛苦都忘記了！」

余宛如開心表示，經過快48小時的努力，女兒終於選在今天早上退房了，從5月2日預產期一到，她就進醫院開始催生，用塞藥的、用打針的，女兒都沒有想出來的衝動。她也分享生產過程中的艱辛，提到中間一度因為子宮收縮，像是鑽子在鑽肚子，痛到忍不住爆哭失聲，好在醫生跟護士都很體諒她，用減痛分娩陪她到最後，今早終於十指全開進了產房，但中間因為她力氣不夠、女兒出不來，心跳開始下降，所幸護士像雷神索爾一樣，用力在她的肚子ㄧ壓，女兒終於被擠出來了！

余宛如感性說道，雖然過去九個多月來，女兒跟著她東奔西跑很辛苦，但好險女兒是個紅咚咚、圓滾滾的健康女嬰，感覺很有個性也很淡定，抱在身上時真的好開心，所有痛苦都忘記了。而她生完累倒昏睡了一下，起來第一時間就跟大家報喜，表示自己真的非常感謝大家的祝福與關心。

此文一出不少政治人物及網友都紛紛留言祝福，前行政院長蘇貞昌更打趣說道，「恭喜宛如！剛好在今天喜獲千金，May the force be with you！」