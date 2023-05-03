躲避攔查倒車撞死人！他開車落跑「讓女友頂罪」　2人下場慘了

▲翁男為了躲避攔查，在南雲大橋上倒車，撞上了張姓騎士，導致張姓騎士傷重不治。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

南投縣50歲的翁姓男子今年2月為了躲避攔查，在台3線上倒車，與張姓機車駕駛發生碰撞，導致對方傷重身亡，黃姓女友為了掩護，還出面頂替罪行，事後雙雙被移送。南投地院審理後，翁男、黃女分別被判2年有期徒刑、拘役40日，全案仍可上訴。

根據判決書內容，翁男2月開車行經南雲大橋時，發現前面有警方稽查點，為了躲避攔查，貿然在橋上倒車行駛，與張姓機車騎士發生碰撞，導致張姓騎士身受重傷、搶救無效身亡。

翁男犯案後沒有等候警方、救護車到場，也沒有留下聯絡資料，直接駛離現場，而黃姓女子為了掩護男友，隔天製作筆錄時，謊稱是自己駕車肇逃。不過，檢警後續偵辦時，發現案情並不單純，最後抓到是黃女想替翁男頂替犯行，因此雙雙被移送法辦。

▼檢警偵辦後發現，肇事逃逸者是翁男，而非到警局投案的黃女。（示意圖／CFP）



南投地院認為，翁男駕駛自用小客車，沒有注意交通規則，導致本起事故發生，張姓騎士也因此殞命、雙親蒙受失去至親之痛，犯案後還沒有協助被害人送醫、做出適當保護處置，而是直接逃離現場、沒有留下任何聯絡資料，罔顧他人安危。

因此，南投地院依照過失致人於死罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，分別判處1年6個月、1年2個月有期徒刑，應執行2年。

至於黃女的部分，法官認為，黃女與翁男是男女朋友關係，為了掩護真正肇事人，而影響犯罪偵查的正確性，妨害國家司法權的行使，因此依照頂替罪，判處拘役40天，全案仍可上訴。