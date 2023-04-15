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抗煞名醫也是「台灣遺傳學之父」　李明亮獲兒童醫療終身貢獻獎

▲▼兒童醫療貢獻獎,李明亮,台灣遺傳學之父。（圖／記者嚴云岑攝）

▲「台灣遺傳學之父」李明亮獲兒童醫療終身貢獻獎。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

瑞信兒童醫療基金會今（15）日舉辦「第十屆台灣兒童醫療貢獻獎」頒獎典禮，台灣遺傳學之父、前衛生署長李明亮獲評審團一致肯定，獲得最高榮譽「終身貢獻獎」。高齡87歲的李明亮坐輪椅出場，他感性表示，教育是自己終其一生的堅持，「只要我還能講話，就希望對台灣醫療有所幫助。」醫者風骨讓人敬佩。

過去民眾對李明亮的印象，多停留在2003年SARS防疫總指揮官，但這位主攻生化學、小兒科和遺傳學的專家，也是醫界推崇的「台灣遺傳學之父」，台大醫學系畢業後，先在美國紐澤西州立醫科大學擔任小兒科教授與遺傳醫學科主任，1992年返台後，受邀擔任慈濟大學的創校校長和醫學院院長，將在美國運作的遺傳疾病診斷和治療方式搬來台灣。

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李明亮表示，遺傳學對兒童醫療至關重要，有些遺傳疾病會影響孩子健康長大，也可能拖垮家庭，或許相對是較為小眾的議題，但若無法獲得很好的照顧，就會擴大為社會問題。因此他積極培養遺傳醫學人才，也倡護推動健全的照顧制度，強調兼顧「預防」和「教育」，就能減少悲劇發生。

▲▼兒童醫療貢獻獎,李明亮,台灣遺傳學之父。（圖／記者嚴云岑攝）

▲李明亮坐輪椅出場，現場不少醫師紛紛拍手致意。（圖／記者嚴云岑攝）

年輕時身處世界最大的分子生物中心，看遍來自世界各地的奇怪病例，李明亮面對疾病更顯謙遜。他表示，自己投入遺傳學領不是為了賺錢，「沒有多少罕病出生在有錢人的家庭」，不應該再跟這些飽受疾苦之人追討診察費。

「只要我還能講話，就希望對台灣醫療有所幫助。」他呼籲小兒科醫師要有一顆善良的心，選擇優生保健學領域者，更要有努力發現救患者方法的使命感，他也持續將診視遺傳科的病人，與建立遺傳病染色圖、族譜方式傳承下去，透過「預防」和「教育」雙管齊下，減少遺傳悲劇發生。

第十屆台灣兒童醫療貢獻獎共頒發7個個人獎與1個團體獎。台大兒童醫院小兒消化科主治醫師陳慧玲「肝膽相照」對待生命，獲頒中流砥柱獎；病童口中的「蔡爸爸」、義大醫院小兒檢查中心主任蔡育承醫師獲得兒科新銳獎；兒童護理獎分別由臺北醫學大學附設醫院兒童病房的朱欣蘭護理師和花蓮慈濟醫院唯一一位兒童癌症專科護理師劉淳吟獲得。

▲▼ 兒童醫療貢獻獎 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲花蓮慈濟醫院唯一一位兒童癌症專科護理師劉淳吟獲得兒童護理獎。（圖／記者嚴云岑攝）

焦點貢獻獎得主則為經常在網路上傳播衛教資訊，並堅守兒童急重難症的林口長庚醫院兒童急診科吳昌騰醫師，以及堅守偏鄉醫療的雲林若瑟醫院急診小兒科主任陳國銘醫師獲得。另外，臺大兒童醫院兒童重症醫療照護團隊堅持兒童友善醫療與全人照顧的理念，不但照護病童，也守護家庭，榮獲本屆台灣兒童醫療貢獻獎醫療團隊獎。

本屆台灣兒童醫療貢獻獎評審團主席、林口長庚兒童醫學中心名譽院長林奏延表示，台灣兒童醫療貢獻獎著眼於堅持在偏鄉、急重難冷門科別等臨床第一線兒科醫護人員，每一位報名的個人與團隊都有感人的故事，讓他在新生兒出生率每年少於14萬的年代，對台灣兒童醫療的未來感到充滿希望與信心。

副總統賴清德特別在頒獎典禮前於總統府親自接見獲獎者，肯定他們為台灣兒童醫療默默付出與貢獻，是兒童醫療的重要推手、兒童健康的堅實後盾。

▼林口長庚醫院兒童急診科吳昌騰醫師獲得焦點貢獻獎。（圖／記者嚴云岑攝）

▲▼ 兒童醫療貢獻獎,吳昌騰。（圖／記者嚴云岑攝）

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