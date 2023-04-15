她想拍Jennie「同款坐姿」下秒卻慘摔！一票人也狂試：要找重心

▲原PO想拍同款照片。（圖／翻攝自Imstagram／jennierubyjane）

記者曾筠淇／綜合報導

韓國女團BLACKPINK人氣超高，團員的一舉一動都受到高度關注。日前Jennie在IG貼出一張「坐在椅子上」的照片，吸引網友想模仿並拍攝，只是她才坐上椅子，竟就摔了下來。貼文曝光後，引發底下網友討論，「下面有人扶吧」、「我婆限定謝謝」。

女網友在Dcard上，以「我無法cos這個坐姿」為題發文，提到她在Jennie的IG上，看到一張盤腿坐在椅子上的照片，雖然她想模仿並拍攝，但才坐上椅子，竟就摔了下來。對此，她便好奇大家有辦法盤腿坐在椅子上嗎？還是比較小隻的女生才可以擺這個Pose？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這可能要全身肌肉Hold到最緊那種」、「現在才發現Jennie是坐在椅子上的」、「這種身材真的完美」、「通常是動態擺拍，所以那只是一個瞬間的照片」。還有網友歪樓，「我無法sin這個坐姿，也無法tan這個坐姿」、「歪樓，cos不是拿來這樣亂用的」。

此外，也有網友認為，關鍵是在於重心、有沒有找到平衡點，「我171公分梨形也辦得到，就是一個角度跟重心的問題」、「170公分可以，重心找到就不會掉下來」、「也許重心對就可以？我用塑膠椅沒什麼難度」、「可以，不容易，要摔個幾次找到平衡點」、「其實理論上矮一點做起來會比較簡單，重心比較低」。話題引發討論。