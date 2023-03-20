BLACKPINK「本人跟照片差很大？」　現場歌迷狂點名她：看到哭了

▲BLACKPINK兩天演唱會圓滿結束。（圖／讀者提供）

記者周亭瑋／綜合報導

韓國女子天團BLACKPINK在高雄連唱兩天，狂吸9萬歌迷朝聖，更海撈台幣4.3億元，可見人氣之高。就有無法參加演唱會的歌迷求問，4位女神本人跟影片上看到的「顏值有差嗎？」這番話釣出大票網友搶答，其中1人也被點名差距最大，不少人讚嘆直呼，本尊超級精緻漂亮。

儘管BLACKPINK在台舉辦的最終場演唱會落幕，網上仍話題不斷，就有粉絲在Dcard好奇求問，「四閨女本人跟影片有差嗎？因為家裡有聚會真的沒辦法去，想問去看現場的各位blink，四閨女本人有沒有讓你們驚艷到？」

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▲Jisoo被狂點名，本尊比照片好看超級多。（圖／翻攝自IG／Jisoo）

其中，Jisoo（金智秀）呼聲最高，大票網友驚呼，「朋友在現場，他說金智秀本人好看到炸」、「秀的顏值已經超過人類語言能形容的極限了」、「Jisoo本人真的是絕世美女…照片都是來亂的」、「差太多了！Jisoo不上相這件事是真的！本人超級超級漂亮，尤其彩排淡妝真的就是女神降臨」、「本人真的美炸」、「昨天一看到她真的超想哭，怎麼有人可以漂亮成這個樣子」、「Jisoo本人真的美炸天」、「我覺得照片、影片完全沒辦法呈現」、「本人根本比影片好看100倍，我一直在下面讚嘆本人顏值」。

▲▼Jisoo五官非常精緻。（圖／翻攝自IG／Jisoo）

當然，其他成員也有許多擁護者，粉絲們回應，「四隻真人都美到不可思議（8800第一排），超級超級近的距離看她們，全身上下前後左右全部都在發光發亮」、「Lisa腿真的很逆天、有夠長，每一個反應都超可愛，跟芭比娃娃一樣，但是超會跳舞的娃娃；Rosé唱歌超穩超好聽，而且頭髮真的會跳舞，然後超瘦，講英文好蘇呀～講高雄的口音也超可愛；Jisoo真的是漂亮到不行，綁辮子也超可愛的，solo舞台我覺得唱得好穩而且跳舞也好好看！那套Dior美死了；Jennie綁雙馬尾也超級可愛，而且腰好細，看到燈海應援的時候還哽咽了一下，真的是小哭包，現場rap超炸」、「朴彩英一頭金髮真的是很漂亮」、「肉肉超美，我的天」。

▲4仙女都很美。（圖／翻攝自IG／Jisoo）