桃竹竹苗共識　向中央爭取5億「生活圈公共運輸月票補助」

▲「桃竹竹苗生活圈通勤月票」籌備會議今舉辦，新竹市政府、新竹縣政府、桃園市政府以及苗栗縣政府共識共同爭取行政院「公共運輸月票補助方案」。（圖／新竹縣政府提供）



記者陳凱力／新竹報導

「桃竹竹苗生活圈通勤月票」籌備會議今天（3月1日）在新竹市政府舉辦，由新竹市政府、新竹縣政府、桃園市政府以及苗栗縣政府共識共同爭取行政院「公共運輸月票補助方案」，以4縣市為共同生活圈，期望透過通勤月票，能降低學生、通勤工作者、往來就醫民眾的負擔。

「桃竹竹苗生活圈通勤月票」籌備會議討論爭取範圍，包含公車、客運、台鐵、公共自行車等，均在預計爭取補助的範圍內。會中4縣市達成共識，依據交通部公布的補助方案，初步提出單一月票、城際運輸加價購方案，預計向中央爭取補助逾5億元，初估台鐵通勤、通學的民眾會是最大受惠者。

此外，由於4縣市通勤通學旅次特性不同，為了符合民眾實際需求，並訂定合理月票票價，會中也請票證公司提供刷卡資料，以便深入分析民眾旅次特性，進而推出月票方案。

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受到疫情影響，公共運輸旅次流失將近4成，根據票證公司提供資料，111年10月桃竹竹苗公共運輸乘車情形，台鐵占7成、公車占近3成。由於桃竹竹苗通勤、通學的民眾搭乘的交通工具各有不同，在新竹縣政府設置Youbike後，亦有縣市通學、通勤民眾採用Youbike或搭配公車，或是居住在縣市交會地帶的民眾，搭乘公車前往鄰近縣市就醫、就學。

「桃竹竹苗生活圈通勤月票」籌備會議將委託顧問公司研擬可能方案，再召開第2次籌備會議，由4縣市共同決策月票方案。台灣科學工業園區科學工業同業公會日前邀請新竹縣、新竹市及桃園市舉辦「園、縣、市共好高峰會」，該會議亦有共識，攜手爭取行政院「公共運輸月票補助方案」，除了桃竹竹苗4縣市共同生活圈外，也期望透過通勤月票，紓解往返園區的交通車潮。