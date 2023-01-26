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快訊／國道3號南向220k自小客火燒車！車燒成廢鐵　一度占據2車道

▲▼國道3號火燒車。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲國道3號火燒車。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、翁子皓／南投報導

國道3號南向220k中興系統路段今（26）日10時許發生一起火燒車事故，事發當時自小客車駕駛發現車輛有異常，立即將車停在外側路肩待援，車輛隨即起火燃燒，所幸無人受傷且未波及其他車輛。警方到場處理，一度封閉外側車道及外側路肩，火勢於10時49分撲滅，詳細事故原因有待釐清。

▲▼國道3號火燒車。（圖／記者鄧木卿翻攝）

40歲周男開自小客車行經國道3號南向220k時，因察覺車輛有異狀，把車停在外側路肩，不久就起火燃燒。勤指中心獲報後，指派巡邏車前往警戒，並通報南投縣消防局派遣水車及救護車前往協助處理。

警消到達現場時，見現場火勢猛烈，讓員警暫時封閉外側車道及外側路肩，10時49分事故車輛火勢撲滅、11時7分現場排除恢復通車。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，用路人平時務必做好車輛定期保養，上路前並檢查車輛狀況，若發現車況異常應及時送修處理，若行進中發覺車內有異味或有煙冒出，為顧及自身及他人之安全，應先啟亮方向燈並注意後方來車，將車輛逐漸滑離車道停在路肩上待援，若車輛無法滑離車道時，除應立即顯示危險警告燈外，應在故障車輛後方100公尺以上處所放置車輛故障標誌，車上乘員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。

▲▼國道3號火燒車。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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