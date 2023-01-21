防空、反艦飛彈如何對地攻擊？　PTT內行鄉民解答

▲2022年11月的造成2人死亡的波蘭飛彈事件，被發現是S-300防空飛彈落地所造的。（示意圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

防空、反艦飛彈，顧名思義就是攻擊空中目標與海上目標，但是在俄烏戰爭中，不時可以看到使用防空或反艦攻擊地面目標的情況，對此就有網友在PTT軍武板（Military）發問表示，防空、反艦飛彈要如何攻擊地面目標，釣出內行鄉民解答。

原PO發文表示，「波蘭飛彈事件，被發現落地的是S-300防空飛彈，然後之前烏克蘭中部商場被炸，俄軍用的是反艦飛彈，防空、反艦飛彈，顧名思義就是攻擊空中目標與海上目標，所以是要如何這些飛彈，用在對地攻擊？改晶片、改程式嗎？還是其實這些飛彈設定對地目標，本來就可以對地攻擊？」

網友在底下推文留言表示，「會爆炸就好了啊」、「往特定仰角方位射出去，就會落地爆炸」、「打準才需要特定技術，只想爆炸的話，能射就能轟城鎮，就算歪了也算（擊）中」、「飛彈掉下來就是對地攻擊啦，認真講地面目標不會動，電腦簡單算一下就可以算出軌跡，但真的大材小用就是」。

▲2022年6月發生的烏克蘭中部購物中心遭飛彈空襲，被發現是俄軍所使用的Kh-22反艦飛彈所造成的。（圖／烏克蘭國家緊急服務中心）

還有網友針對防空飛彈的部分做解釋，「那不是他們主要的用途，防空飛彈的雷達照射地面只會造成一堆雜波反射，導引系統很難準確的辨認目標，用這種武器的最大效果就是散播恐懼，無差別打擊城市造成恐慌」。

還有網友補充，「其實戰鬥部有沒有起爆都沒差，光動能打擊就更嚇人了，再說俄軍的本意就是對平民市鎮恐嚇兼破壞，沒要觸發特定機制的話，只要朝市鎮方向發射即可」。

網友表示，「俄軍這種戰術的目標自然也不是打擊什麼，純粹只是想對民間造成恐懼，並期望人民拒戰的聲音變大，進而讓烏克蘭反攻意志下降，所以打中什麼並不是俄軍預期的，甚至沒人死傷也沒差，只要塑造『繼續打下去，你家門前哪天就有我們的飛彈了』的形象就好」。