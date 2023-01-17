迎接假期帶小孩自駕出遊好期待　守護孩童行車安全有祕訣

▲不少爸媽已經準備好迎接假期的到來帶著孩子自駕出遊，為守護孩童行車安全，很多家長會為小孩準備安全汽座來使用，但種類這麼多，該如何挑選適合家中寶貝的呢，專家教大家選擇的小撇步。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者蒲世芸／採訪報導

疫情趨緩又迎來春節長假，不少爸媽準備好要帶著家中寶貝自駕出遊，其中汽車安全座椅更是出門必備品，路途少不了長途及高速車程，針對大小朋友的行車安全，家長們做好準備了嗎？民眾陳先生說，「我小孩5歲，現在沒有在使用汽座了，因為我看法規好像只要坐到4歲就好。」民眾王小姐則說，「我小孩目前4歲，因為長大了感覺沒這麼需要。」而民眾歐小姐提到，「我小孩現在5歲了，因為我看國外小朋友都有使用安全汽座的習慣，我覺得有使用的話也比較安全，所以一直都有持續讓小朋友坐。我覺得小朋友如果可以坐得住，然後坐越久當然是越好，這樣行車安全上更有保障。」

▲▼bold 2-12歲成長型汽座，五點式安全帶可以使用至7歲，搭配11段頭靠高度調整，讓大小孩也有舒適的乘坐空間。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

那麼孩童汽車安全座椅究竟應該使用到幾歲，嬰幼兒汽座專家的品牌業務經理Mulin說，「在台灣來講，法條裡有明文規定身高不足150公分以內的小朋友，都要搭配兒童安全座椅去使用。在台灣很多爸媽的迷思觀念，就是兒童安全座椅只有小寶寶需要使用，雖然台灣法律目前規定使用到4歲，但其實許多歐洲國家規定孩童必須使用汽座至7、8歲，完善家中孩童行車安全。」

而根據「2022嬰幼兒汽座民眾使用調查」父母們最在意的分別是「寶寶可乘坐的年齡長度」佔45%，以及「是否擁有國際測試認證」佔比41%。而透過專家的說明，相信各位爸媽更了解給家中大小孩使用成長型汽座的必要性。但種類這麼多，該如何為孩子挑選合適的汽座？品牌業務經理Mulin補充說，「第一個是頭靠，跟整個安全座椅的空間是需要特別去選擇的，頭靠高度能不能上下調整到很大的尺寸；接下來就是夠不夠透氣的部分，可以看一下材質選用有沒有使用透氣的材料在座布裡，才能讓小朋友乘坐更舒適。依照小朋友的體型、體重還有身高(去挑選)。」

▲ISOFIX讓爸媽方便安裝，輕鬆就可以將汽座固定在正確位置。

其中bold 2-12歲成長型汽座，採用三重穩固安裝方式，五點式安全帶可以使用至7歲25公斤，加上11段頭靠高度設計，陪伴孩子每個階段都能有舒適的乘坐空間。品牌業務經理Mulin說，「bold這台安全座椅它是2歲到12歲的成長型安全座椅，它可以提供三層保護的安裝方式。第一個它有上拉帶，還有ISOFIX再搭配三點式安全帶，去做完整的安裝跟固定，提供全面且完整的安全防護。」

▲▼選擇透氣材質才能讓寶貝使用起來更舒適。

如同汽座專家所說的，汽車安全座椅不只是小baby的專屬配備，也是大小孩的守護神，有了正確的使用觀念，出遊時更能多一份安心。讓每一次都是開開心心出遊，平平安安回家！