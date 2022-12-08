新世紀資通又傳內鬼　遠傳副總涉「過水交易」遭24路搜索

▲北檢指揮24路大搜索，偵辦遠傳電信子公司的過水交易案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

遠傳電信百分之百持有的子公司新世紀資通，傳出業務人員為了績效，與特定廠商合作，以假交易、真借貸的「過水交易」模式，造成公司損失數千萬元，其中被懷疑涉案層級最高的是遠傳副總曾施淵，檢調8日兵分24路大舉搜索相關處所，約談曾男等13人到案，全案朝違反《證交法》非常規交易等罪嫌方向偵辦。

這是近期新世紀資通發生第2起內鬼導致公司受損案件，檢調單位10月間就曾偵辦遠傳電信施姓女副理，涉嫌透過新世紀資通，賣門號給鄭姓男子，以撥打國際電話的方式，撈取上億元的轉接價差，當時施女、鄭男各被以50萬元、100萬元交保候傳。

檢調日前再接獲情資，遠傳電信副總經理曾施淵，同時身兼新世紀資通董事，涉嫌與遠傳的邱姓業務專員等人，為了追求營運績效，在得知特定廠商有資金需求的時候，簽訂工程契約，並支付相當金額作為對價，但實際上廠商根本沒有依約進行工程，形同假交易、真借貸。

專案小組估計，新世紀資通因這些「過水交易」損失達數千萬，連帶使母公司遠傳電信受害，涉嫌違反《證交法》非常規交易、違法貸與資金等罪嫌，檢察官8日指揮調查局台中市調處、台北市調處、新北市調處以及北機站等多個單位，同步執行24處搜索，並約談曾、邱等13人到案釐清案情。