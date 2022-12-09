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社會 社會焦點 保障人權

遠傳2副總涉「過水交易」害子公司損失2千萬　35萬交保

記者劉昌松／台北報導

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵、以及產品服務管理處副總李鑑政等人，涉嫌以假交易、真放貸的「過水交易」模式，把子公司新世紀資通的2000萬元資金借給特定廠商，損害遠傳電信利益，檢調兵分24路大舉搜索約談後，北檢檢察官依違反《證交法》等罪嫌，諭令曾、李各以20萬、15萬元交保，其餘8被告各交保3萬到15萬元不等。

▲▼遠傳新世紀資通「過水交易」案，曾詩淵20萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲遠傳電信執行副總曾詩淵涉嫌違反《證交法》，遭約談後交保20萬元。（圖／記者劉昌松攝）

這是近期新世紀資通發生第2起內鬼導致公司受損案件，檢調單位10月間就曾偵辦遠傳電信施姓女副理，涉嫌透過遠傳電信百分之百持股的新世紀資通，賣門號給鄭姓男子，以撥打國際電話的方式，撈取上億元的轉接價差，當時施女、鄭男各被以50萬元、100萬元交保候傳。

▲▼遠傳新世紀資通「過水交易」案，李鑑政15萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲遠傳副總李鑑政交保15萬元。（圖／記者劉昌松攝）

檢調另再接獲情資，遠傳執行副總曾詩淵，同時身兼新世紀資通董事，涉嫌在2019年間，與部屬為了追求營運績效，在得知特定廠商有資金需求的時候，以新世紀資通名義簽訂工程契約，並支付相當金額作為對價，但實際上廠商根本沒有依約進行工程，形同假交易、真放貸。

專案小組估計，新世紀資通因這些「過水交易」損失約2000萬元，連帶使母公司遠傳電信受害，涉嫌違反《證交法》非常規交易、違法貸與資金等罪嫌，台北地檢署8日指揮調查局台中市調處、台北市調處、新北市調處以及北機站等多個單位，同步執行24處搜索，並約談曾詩淵、李鑑政等13人到案釐清案情。

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