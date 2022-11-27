胡錫進撐過封控再開砲！批大陸主流媒體「不報敏感事件」

▲環球時報前總編輯胡錫進。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸持續堅持「動態清零」政策，連大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進也被封控在家5天，直到26日才出關。對於大陸近期因防疫發生的多起衝突都不是由媒體首先報導，而是網友自行爆料的情況，胡錫進認為，這是不正常的情況，「現在全國各地出什麼事都由官方直接回應網上輿論，媒體基本靠邊站了。」

胡錫進在微博發文表示，廣東佛山勒流街道一社區核酸採樣點24日出現人群擁擠，其間有人摔倒，被傳「踩踏事件」，這件事更值得反思的是，如此擁擠的場面與核酸檢測的宗旨是矛盾的。

▼廣東佛山發生踩踏事件。（圖／翻攝微博）



胡錫進提到，做核酸需要人與人間隔兩公尺，就算有時隔兩公尺做不到，間隔一公尺或者保持一定距離總是應該的吧，「如此人擠人，都能把有的人給擠倒，如果做核酸者真有一個陽性，這樣的擁擠豈不是給病毒傳播提供了求之不得的環境土壤？」

胡錫進指出，全國核酸點人比較多，被檢測者間隔距離遠不達標的情況卻絕非個例，「佛山的這件事提醒了我們，無論哪裡的核酸檢測點，首先要確保採樣過程的安全，一旦出現人群密集的情況，應該當即採取措施，予以疏散。」

胡錫進認為，「如今做核酸的人實在太多了，今後是否可以讓一些人不做核酸，而只讓以上班族為主體的頻繁流動人群做核酸呢？這個問題我認為是值得探討的。」

▼烏魯木齊火災。（圖／翻攝自微博）



胡錫進還提到，佛山的這件事發生兩天了，最早曝出來的又是互聯網，「我們的媒體沒有報導跟進，最後又是由官方的通報來回應網上的追問。」

胡錫進強調，現在全國各地出什麼事都由官方直接回應網上輿論，媒體基本靠邊站了，「大家想想最近全國各地發生的多起敏感事件，哪一個不是這樣？但這不正常。」

胡錫進還說，對於講清楚那些敏感事件，緩解輿情都是不利的，這種缺少主流媒體角色的輿論格局需要打破，「應該把媒體在社會大溝通中的位置和作用還給它們。」

▼上海民眾上街悼念烏魯木齊火災死者。（圖／翻攝推特）

