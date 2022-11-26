矢板明夫分析民進黨「歷史性大敗」原因：沒初選造成黨內不團結

▲矢板明夫分析民進黨大敗原因，跟沒辦初選有關。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

日本產經新聞台北支局長矢板明夫在臉書發文，直言民進黨這次九合一大選經歷「歷史性大敗」，並且分析原因在於沒辦初選，導致沒有被提名的人會有一種強烈的被剝奪感，間接造成了選舉中的各種黨內不團結。

矢板明夫發文指出，「這幾年來，民進黨在防疫和外交上做出的成績，全世界有目共睹。但是，在內政上還是不免有些地方不盡人意。想來這一次，應該是台灣的選民想要用選票『教訓』一下執政黨吧！」

矢板明夫表示，「今天的世界，有瘟疫、有戰爭、還有通貨膨脹，全世界的執政黨，日子都不好過。不過，客觀來講，和歐美日本等國比起來，民進黨政府在紓困和振興經濟等問題上做的事情的確不多。疫情期間，好幾個在日本開餐廳的朋友，都拿到了多項政府補助。但是在台灣，政府對商家的幫助好像不是太多，有幾家我很喜歡的餐廳，都在疫情中倒閉了。」

矢板明夫說，「還有高房價、少子高齡化、年輕人的薪資少等老問題，政府雖然嘴上有提，但好像並沒有下決心要解決的樣子。還有，這幾年民進黨和『清廉』這個詞好像也相行見遠了。這些都就是民眾不滿的地方」。

矢板明夫認為，台灣的民主一直有鐘擺效應，這一次本土派的選舉失利，或許是為民進黨準備2024年敲響了警鐘，一定要團結、自省、努力，因為，下一次選舉，民進黨輸不起，台灣也輸不起。

矢板明夫說，「最後，向一個月前就在日本鐵口直斷預測出這次選舉結果的，東京外國語大學的小笠原欣幸教授致敬。下次回東京得去拜師」。