快訊／金門變天！　前縣長陳福海復仇成功「自行宣布當選」

記者鄭思楠／綜合報導

金門變天！無黨籍候選人前任縣長陳福海復仇成功，今（26）日晚自行宣布當選金門縣長。現任縣長楊鎮浯下午6點34分已宣布敗選，他致歉稱，「抱歉，鎮浯輸了，恭喜陳福海先生。」

▲無黨籍金門縣長候選人陳福海今（26）日傍晚自行宣布當選金門縣長。（圖／FB／陳福海）

陳福海現年59歲，國立高雄大學高階管理碩士，曾任金湖鎮民代表、縣議員、第七屆立法委員、第六屆金門縣縣長的職務，2014年成為金門首位無黨籍縣長。

他任內頗有一些大破大立的作為，但也因此對上地方傳統、保守階層和勢力，最終在金酒東北試釀案的激盪下，連任之路遭到淹沒消失，於2018年縣長選舉敗給國民黨籍楊鎮浯。

雖然連任失敗，但陳福海沒有放棄從政，2020年以無黨籍身分參選立委，再敗給陳玉珍。

陳福海今年的主要競爭對手是現任縣長楊鎮浯，楊鎮浯現年50歲，出身金門，擔任過金控公司襄理、金門縣政府機要秘書、金門縣政府觀光處長，2016年當選金門立委，2018年當選金門縣長。

陳福海小檔案

黨籍：無黨籍

年齡：59歲

學歷：國立高雄大學高階經營管理碩士

經歷：金門縣金湖鎮鎮民代表、金門縣議員、金門縣金湖鎮鎮長、第七屆立法委員、金門縣第六屆縣長

政見：

一、三大願景1、金門非軍事區，成為兩岸和平交流平台。2、協商兩岸通電，奠定金門永續發展基礎。3、推動兩岸通橋，達成金廈生活圈共識。

二、三大保證1、政治力不介入金酒，甄選專業團隊。2、年金福利不縮水，男女老幼一樣好。3、拯救縣府財政，四年縣庫達100億。

正確選舉結果，以選舉委員會公告為準。