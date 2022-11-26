▲26日投票日登場。（示意照／記者蔡文淵攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選及憲法修正案公民複決（18歲公民權）26日登場，目前開票作業陸續展開，全台政治板圖將有何種變化，備受各界關注。資深媒體人黃揚明整理出今日選戰的幾大重點，其中首都台北市的部分，最多人注意的或許是被視為「章魚里」的天玉里，「我認為這個里已經沒有代表台北市整體選民的意義」。

黃揚明表示，一般媒體的焦點都放在天玉里，但在2018年國民黨的丁守中領先競選連任的柯文哲2.15％，所以已經沒有代表台北市整體選民的意義，所以就他的看法，北市選戰的重點是無黨籍的黃珊珊得票率高低、國民黨的蔣萬安、民進黨的陳時中會衝多少？當選人會不會低於之前41.06%的最低當選得票率？最年輕、年長或是首位女性當選人的紀錄。

至於北市議員的部分，國民黨的徐巧芯、王鴻薇及民進黨的王世堅等人會不會衝高票？國民黨會不會單獨過半？民眾黨會當選幾席？不掛看板的楊植斗、楊寶楨會不會當選？媒體出身的柳采葳、吳怡萱會不會當選？

新北市方面，黃揚明指出，像是國民黨的侯友宜會不會延續連任險勝魔咒？侯家軍會上幾席？被譽為「最美里長候選人」的陳紫渝會不會當選？而桃園市則可看國民黨的張善政、民進黨鄭運鵬各會拿下幾個行政區？鄭文燦與朱立倫的故鄉八德張善政還是鄭運鵬贏？議員的話是詹江村、凌濤等人會不會當選？QN會不會衝高票？新人有誰會當選？蔡阿嘎團隊選里長惡搞政見拿多少票？

另外，黃揚明也分析台中市可觀察盧秀燕會不會打破魔咒、成為首位連任成功市長？蔡其昌能否將票數差距比2018拉得更近？台南市的話謝龍介得票率能否破4成？黃偉哲得票率能否破5成？高雄市柯志恩得票率能否破4成？白喬茵會不會當選？新竹市林耕仁得票率多少？雙虹誰勝？民眾黨拿幾席？余邦彥、許修睿得票數？基隆市的謝國樑、蔡適應誰會取得政治生涯首場敗選？苗栗縣民進黨能否72年來首次執政？

黃揚明指出，整體而言，這回九合一選戰可觀察現任爭取連任者是否全勝？國民黨會不會達到朱立倫的六都過半、16縣市。民進黨會不會追平或低於2018的2都4縣市？民眾黨會不會打下地盤？女性縣市長會不會突破10席（含嘉義市）？至於修憲則是同意票能達多少？不同意票會不會超越同意票？