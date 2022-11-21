LINE免費貼圖來了！「10款都超可愛」限時一鍵下載

▲快來下載免費貼圖！（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE時常會有可愛的免費貼圖，雖然有期限，但也能用上好一陣子。近期又新增了2組貼圖，分別是「LINE購物 × 鹿鼻羊」和「HITO本舖 × 屁股沙」，連同先前曾整理的另8組貼圖，共有10種不同款式可供讀者參考，只要加入好友或完成指定任務，即可順利下載。

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▲LINE又有免費貼圖了。（圖／翻攝自LINE STORE，下同）

1、LINE購物 × 鹿鼻羊（一鍵下載）

任務：加入「LINE購物」好友

下載期限：2022/12/8

使用期限：90天

2、HITO本舖 × 屁股沙（一鍵下載）

任務：加入「HITO本舖」好友

下載期限：2022/12/8

使用期限：90天

3、BD敲可愛醫檢師OS（一鍵下載）

任務：無條件

下載期限：2022/12/4

使用期限：90天

4、LINE購物 × 賴賴 & 織織免費貼圖（一鍵下載）

任務：搖一搖「LINE購物」

下載期限：2022/11/26

使用期限：90天

5、LINE禮物 × 啾波麻糬（一鍵下載）

任務：加入「LINE禮物」好友

下載期限：2022/12/14

使用期限：90天

6、LINE購物護照★波仔貓雙12辦公日常（一鍵下載）

任務：開通「LINE購物」護照

下載期限：2022/12/13

使用期限：90天

7、eufy 乾淨不再咪咪貓貓（一鍵下載）

任務：加入「eufy Taiwan」好友後完成註冊

下載期限：2022/12/11

使用期限：90天

8、2022 WAAW 世界抗生素認知週（一鍵下載）

任務：加入「輝瑞大藥廠」好友

下載期限：2022/12/14

使用期限：180天

9、LINE購物直播×瘋狂的古人們（一鍵下載）

任務：加入「LINE購物直播」好友

下載期限：2022/7/14

使用期限：90天

10、LINE Bank × 鯊西米：芭比Q了（一鍵下載）

任務：加入「LINE Bank」好友

下載期限：2022/7/14

使用期限：180天

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