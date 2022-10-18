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這4件事「早上做了會衰」！忘記帶錢包也中　專家：別不信

忘記帶東西,健忘,驚慌。（圖／記者李佳蓉攝）

▲一早就忘了帶錢包出門，可能一整天下來腦袋渾沌、迷迷糊糊。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一日之計在於晨，每天都是新的開始，塔羅牌老師艾菲爾提醒，早晨特別重要，若早上過得好、心情開朗，接下來一整天情緒比較不容易受到影響。他示警早上「誤觸4大禁忌」恐衝擊一整天運勢，千萬別犯，要網友們別鐵齒不信，且提醒身邊親朋好友，在早上起床照鏡子時，別忘了給自己一個微笑。

艾菲爾老師在粉專提醒，早上做會倒楣的4大禁忌：

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1.一大早就向人借錢

有時可能只是忘了帶錢包，就順便和朋友同事借錢付款，但若在一大早就腦袋不清楚、忘了帶錢包出門，接下來一整天恐怕也是迷迷糊糊、忘東忘西，做起事來不順手或是進度嚴重落後，心情自然不會好到哪裡去。

2.早上去退換貨

有時候趕著上班，就想利用早上的空檔到店面退換貨品，事實上生意人忌諱一大早被觸霉頭，認為是讓店破財、走衰運，所以一般店家也不會給你好臉色，自己一整天的心情也跟著受影響。

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲一大早就與人爭執，心情肯定大受影響。（示意圖／視覺中國）

3.一大早罵人或吵架

罵人屬於惡念，而一大早罵人惡念最容易反彈，導致家庭不和睦、損害運氣，接下來一整天運氣怎麼會好？

4.一大早就掉眼淚

碰上不開心的事情難免，或是一大早看溫馨感人片，讓自己哭得一把鼻涕一把眼淚，最好別這樣做，除了影響心情外，更會破壞氣場。一天才剛開始就心情鬱悶，接下來一天裡也難有好事發生。

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