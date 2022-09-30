13年前「最紅童星」近況超驚艷！21歲變女神學霸　曾遭諷長大崩壞

▲「點讀機女孩」高君雨。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸女孩高君雨小時候因拍攝廣告，成為家喻戶曉的小童星。28日，高君雨發布影片稱，自己已經成功保研中國傳媒大學，引發關注，「中國傳媒大學再續費3年哦！」2019年，她以568分的高考成績考上中國傳媒大學播音主持專業，近年以清秀的相貌和氣質談吐，收穫一大批粉絲。

據《觀察者網》報導，高君雨在公佈保研的隔天，在微博再度PO出錄取通知圖片，並配文「再次感謝保研路上陪伴我的朋友們，給我溫暖祝福的你們，小雨會繼續加油的」。圖片顯示，她就讀院系為「國家重點實驗室」，專業為「傳播學」。

高君雨出生於2001年，在2009年一則廣告中的可愛模樣，被稱為「點讀機女孩」，也因為廣告中一句「媽媽再也不用擔心我的學習」，她被塑造成一個「學霸」形象，不少人都對她的真實成績十分關注。

▲高君雨近照。（圖／翻攝自觀察者網）

2015年就有傳言稱，她的高考成績為403分。高君雨當時發微博闢謠表示，自己是一名國二學生，今年既沒有參加高考也沒有中考，網傳高考成績403分更屬無稽之談，希望那些惡意傳播謠言者止於此。高君雨後來在一條影片中說，「我初二（台稱國二）就能考403分，說明我還是蠻不錯的嘛。」

2019年，她以學霸的姿態登上熱搜。報導顯示，她的高考總分達568分，超出廣東省本科線113分，最終被中國傳媒大學播音主持專業錄取。高考前，她還在微博曬出自己「堆成小山」的課本資料，配文稱「終於等到這一刻」。

近日，高君雨還發布影片「童星長大了之後都在幹什麼」，向粉絲介紹自己的成長經歷，匯報目前的生活學習狀況。影片中她表示，自己小時候拍了300多條廣告，但並沒有因為拍廣告而耽誤學業，還是在努力學習，2019年如願考入中國傳媒大學。她稱，自己還幸運地成為了2022年冬殘奧會的引導員。