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李德維為「牙醫非醫」道歉仍挨轟！黃暐瀚勸：無法證明沒說就請辭

▲▼立法院國民黨團召開「政府行政怠惰！疫苗受害救濟無門！」記者會，首席副書記長李德維出席。（圖／記者李毓康攝）

▲李德維。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊發言人、立委李德維日前表示，民進黨台北市長參選人陳時中僅是牙醫、連醫師都談不上，引起台北市醫師公會理事長蕭仰嶔不滿，事後他雖為這番言論道歉，但仍無法平息輿論聲浪。對此，名嘴黃暐瀚認為，若李德維沒辦法證明自己沒說「牙醫師不算醫師」，那就應該請辭發言人止血。

針對風波持續延燒，黃暐瀚26日在臉書發文表示，李德維在接受媒體專訪時，以「牙醫師不算醫師」這句話回擊陳時中批評蔣萬安「歷練不夠」的說法，結果卻徹底炸鍋。他直言，如果李德維沒辦法拿出他並未說「牙醫師不算醫師」這句話的證明，包括採訪過程的錄音，「那麼壯士斷腕，不用想太多，立即請辭發言人，止血翻頁。」

▲▼資深媒體人黃暐瀚。（圖／取自黃暐瀚臉書）

▲資深媒體人黃暐瀚。（圖／取自黃暐瀚臉書）

陳時中日前攻擊蔣萬安歷練不足，讓李德維也跳出來反擊，「照陳的邏輯，身為牙醫就沒辦法擔任衛福部長，因為牙醫也沒經過所有醫師的經歷。」而該段話被解讀為「牙醫連醫師都談不上」，事後他也道歉滅火，強調是被斷章取義，除了重申「牙醫師就是醫師」外，也對於造成相關誤會感到非常過意不去，「超級抱歉」。

不過，因李德維的道歉文中又再次提及自己是「依循陳時中的邏輯回答，突顯陳時中的荒謬」，讓網友不領情砲轟「笑死，道個歉還要罵陳時中」、「道歉還先損人，這道歉真天才」、「千錯萬錯又是別人的錯！可憐呀」，就連牙醫師史書華也現身留言，「牙醫不是醫師這句話在牙醫師講是自嘲，在一般人講是無知，在立法委員講是低能又瀆職」。

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