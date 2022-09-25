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感動～嘉義市金婚禮讚　68對幸福夫妻共襄盛舉

▲▼ 嘉義市111年「情繫桃城 金生金世」金婚禮讚見證68對結婚逾半世紀佳偶幸福 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市111年「情繫桃城 金生金世」金婚禮讚見證68對結婚逾半世紀佳偶幸福 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府於港坪運動公園舉辦「情繫桃城 金生金世」金婚禮讚活動，市長黃敏惠與多位議員、里長等嘉賓一同見證攜手逾半世紀的「牽手」間歷久彌新的濃情蜜意。

▲▼ 嘉義市111年「情繫桃城 金生金世」金婚禮讚見證68對結婚逾半世紀佳偶幸福 。（圖／嘉義市政府提供）

參與表揚活動的68對阿公阿嬤中結婚達60週年以上的有29對，當中婚齡最長的為72年，活動致贈所有金婚佳偶氣墊按摩梳，並邀請婚齡較長6對代表上台為另一半梳頭，以「結髮同心，以梳為禮」的古禮，傳遞對彼此的深情摯意，並在家人的見證祝福下為另一半梳頭，場面溫馨而動人。

▲▼ 嘉義市111年「情繫桃城 金生金世」金婚禮讚見證68對結婚逾半世紀佳偶幸福 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠大讚參加活動的阿公阿嬤相知相惜逾50年，在台下的互動依舊甜蜜蜜，是「最資深的新郎新娘」，能夠與牽手半世紀的阿公阿嬤們一同分享他們的幸福更是種福氣，見證少年時一同打拼、撫育子女成才的佳偶們共聚一堂，心中更是滿滿感動。黃敏惠市長也致贈參與活動的「資深新郎、新娘」們氣墊按摩梳，讓先生為太太梳頭，感受彼此結髮半輩子的濃情蜜意。

▲▼ 嘉義市111年「情繫桃城 金生金世」金婚禮讚見證68對結婚逾半世紀佳偶幸福 。（圖／嘉義市政府提供）

68對的金婚佳偶中，婚齡最長的為72年，民國39年就與其牽手結婚的葉德和先生與葉許水波女士自小結下姻緣，兩人的大女兒葉秀玉表示父母以身教讓她感受到夫妻間對彼此的尊重和愛，父親那一輩有男人先上桌吃飯的傳統，但葉德和先生總會貼心的為妻子留下愛吃的飯菜，兩人從退休後培養共同運動的興趣，更會一同相約看電視，在電視的影響下，表達總是含蓄的父親也開始會向媽媽祝賀「生日快樂」，雖是小舉動卻看出兩人相知相惜72年對彼此的珍惜。

今年結婚第53年的李振嶂及李陳麗如與今日參加活動的「資深新郎、新娘」們相比仍是「新婚」，感情也是如新婚般甜蜜蜜。李振嶂表示自己和太太牽手53載以來從未吵架，除了溝通及對彼此的尊重是讓讓維持好感情的秘訣，更笑稱「聽太太的話」是他的夫妻相處之道。兩人的兒子表示，從父母的身上看到了對彼此的關懷與尊重，夫妻一同攜手打拼事業、教養子女的過程，更是最好的身教。

今年報名參加金婚長者婚齡超過70年有3對，婚齡60至69年的有26對，婚齡滿50至59年有39對，共計68對幸福夫妻一同來共襄盛舉。

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