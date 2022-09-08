城博花8510萬元「救命錢」僅8萬人參觀　議員要柯文哲道歉：別浪費錢

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

被視為台北市長柯文哲、前台北市副市長黃珊珊「畢業展」的台北城市博覽會，8日被台北市議員揭露，8月27日開展至今距離12天，僅吸引6萬多人次入場，預估加上最後4天展期也頂多8萬人次，且預算不只動用二備金8510萬元，還有分散至19個局處的1300萬元預算，痛批「不要再浪費市民的錢」。

柯文哲8日下午赴市議會備詢，民進黨台北市議員簡舒培表示，柯文哲為了舉辦台北城博會，除了從二備金動用新台幣8510萬元之外，還額外請19個局處調動數千元至300多萬元不等，總計1300多萬元的業務費，整個城市博覽會花了將近1億元，質疑柯文哲在藏預算。

簡舒培指出，柯文哲花了這麼多錢，參訪人數從8月27日開展至9月6日為止，館內累計才6.1萬人、展區13萬人，官網75萬人，比基隆城市博覽會的百萬人次少很多。而柯文哲則嘆了一口氣回應，城博還沒有結束，應該會留很多線上資料。

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者李毓康攝）

簡舒培質疑，柯文哲東施效顰、自曝其短，不要再浪費市民的錢，更別自稱是省錢市長，大家都不來看城博，且還被很多議員點出灌水、做得不夠好的問題，因為柯文哲就是沒有內容。而柯文哲並未正面回應，僅說自己曉得有沒有內容。

民進黨台北市議員許淑華提及，統計至9月7日為止，城博參訪人次僅6.6萬人，若以平均一天4500人來評估，加上最後4天展期也頂多8萬人次，「這是你要的城市博覽會嗎？」柯文哲認為，後面人數還會再增加；研考會主委黃銘材也說，7日參訪人次有6000人，且還有線上展。

許淑華質疑，柯文哲用8510萬元換來8萬人次參展，尤其還是用緊急救命錢，加上之後有颱風要來，要求柯文哲道歉。柯文哲則不斷重申，城博辦完之後還會結算，結束後也會檢討，錢不見得會花這麼多，「我保證結束後一定會總檢討，如果做得不好，我會道歉。」

▼台北市議員許淑華。（圖／記者李毓康攝）