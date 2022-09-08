　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

城博花8510萬元「救命錢」僅8萬人參觀　議員要柯文哲道歉：別浪費錢

▲▼柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

被視為台北市長柯文哲、前台北市副市長黃珊珊「畢業展」的台北城市博覽會，8日被台北市議員揭露，8月27日開展至今距離12天，僅吸引6萬多人次入場，預估加上最後4天展期也頂多8萬人次，且預算不只動用二備金8510萬元，還有分散至19個局處的1300萬元預算，痛批「不要再浪費市民的錢」。

柯文哲8日下午赴市議會備詢，民進黨台北市議員簡舒培表示，柯文哲為了舉辦台北城博會，除了從二備金動用新台幣8510萬元之外，還額外請19個局處調動數千元至300多萬元不等，總計1300多萬元的業務費，整個城市博覽會花了將近1億元，質疑柯文哲在藏預算。

簡舒培指出，柯文哲花了這麼多錢，參訪人數從8月27日開展至9月6日為止，館內累計才6.1萬人、展區13萬人，官網75萬人，比基隆城市博覽會的百萬人次少很多。而柯文哲則嘆了一口氣回應，城博還沒有結束，應該會留很多線上資料。

▲▼台北市議員簡舒培市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者李毓康攝）

簡舒培質疑，柯文哲東施效顰、自曝其短，不要再浪費市民的錢，更別自稱是省錢市長，大家都不來看城博，且還被很多議員點出灌水、做得不夠好的問題，因為柯文哲就是沒有內容。而柯文哲並未正面回應，僅說自己曉得有沒有內容。

民進黨台北市議員許淑華提及，統計至9月7日為止，城博參訪人次僅6.6萬人，若以平均一天4500人來評估，加上最後4天展期也頂多8萬人次，「這是你要的城市博覽會嗎？」柯文哲認為，後面人數還會再增加；研考會主委黃銘材也說，7日參訪人次有6000人，且還有線上展。

許淑華質疑，柯文哲用8510萬元換來8萬人次參展，尤其還是用緊急救命錢，加上之後有颱風要來，要求柯文哲道歉。柯文哲則不斷重申，城博辦完之後還會結算，結束後也會檢討，錢不見得會花這麼多，「我保證結束後一定會總檢討，如果做得不好，我會道歉。」

▼台北市議員許淑華。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議員許淑華市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

ET快訊
楊丞琳遭指耍大牌　經紀人回應了
昔日館前「店王」養蚊近2年　開價每月360萬求租
快訊／北市杭州南路傳槍響！　莽男朝友人腹部開槍
快訊／連假前出包！台鐵號誌故障列車大誤點「逾45分」
中秋連假變天！「颱風＋東北風」夾擊甩雨彈
iPhone 14可0元帶走！電信業者預約優惠方案、資費大盤
快訊／追逐影片曝！高雄警車街頭攔截　「撞停」拒檢小貨車
《玩很大》最終章！最後的晚餐「揭心裡話」班底全哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

開除鍾東錦黨籍！國民黨：非同意不得替非本黨候選人助選

城博花8510萬元「救命錢」僅8萬人參觀　議員要柯文哲道歉：別浪費錢

她酸陳時中新人設「電視笑話冠軍」　列三大笑話問：哪個最好笑？

鍾東錦遭鍘回應了！將提「確認黨籍存在訴訟」控國民黨：用完就丟

10大政治領袖第4名　柯文哲：一切有為法，如夢幻泡影

快訊／確定開鍘！鍾東錦、徐正文違紀參選　遭國民黨開除黨籍

朱立倫、侯友宜誰有機會選總統？　柯文哲：寧可叫我閉嘴

蔣萬安喊別切割沈慧虹　黃珊珊堅持「沒說過」：別硬栽在我頭上

支持朱立倫選2024總統？　侯友宜「做好自己的事」：主席很優秀、能幹

徐巧芯曝光「政二代」團隊名單　陳時中批：這是職場霸凌

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

開除鍾東錦黨籍！國民黨：非同意不得替非本黨候選人助選

城博花8510萬元「救命錢」僅8萬人參觀　議員要柯文哲道歉：別浪費錢

她酸陳時中新人設「電視笑話冠軍」　列三大笑話問：哪個最好笑？

鍾東錦遭鍘回應了！將提「確認黨籍存在訴訟」控國民黨：用完就丟

10大政治領袖第4名　柯文哲：一切有為法，如夢幻泡影

快訊／確定開鍘！鍾東錦、徐正文違紀參選　遭國民黨開除黨籍

朱立倫、侯友宜誰有機會選總統？　柯文哲：寧可叫我閉嘴

蔣萬安喊別切割沈慧虹　黃珊珊堅持「沒說過」：別硬栽在我頭上

支持朱立倫選2024總統？　侯友宜「做好自己的事」：主席很優秀、能幹

徐巧芯曝光「政二代」團隊名單　陳時中批：這是職場霸凌

《黑幫少爺愛上我》10月來台「最貴7500」門票秒殺　主辦宣布加場

滿意統一獅價碼　宋文華：最快速度上一軍

開除鍾東錦黨籍！國民黨：非同意不得替非本黨候選人助選

山中爆蟲蟲危機！《朝鮮精神科醫師》男星拍戲邊吃蟲：攝取蛋白質

味全龍回饋花蓮贈球　開設棒球教室扎根基層

月餅要選白天吃！營養師激推「3招不怕肥」：吞顆蛋再吃

城博花8510萬元「救命錢」僅8萬人參觀　議員要柯文哲道歉：別浪費錢

茶二代轉型改種咖啡闖出一片天　咖啡大賞冠軍豆拍出49萬天價

法式飾品秋季照樣繽紛浪漫　結實纍纍葡萄呼應豐饒意象

女警林宥楹攻佔外事警察雙榜單　年底受訓後將任巡官

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

政治熱門新聞

阿堂鹹粥一碗260太貴？謝龍介揭主因

快訊／確定開鍘！鍾東錦、徐正文違紀參選　遭國民黨開除黨籍

ET民調／10大政治領袖排行曝！　侯友宜奪冠、郭台銘超車柯文哲

快訊／明年起漲基本工資　月薪2萬6400、時薪176元

ET專訪／民進黨擬開鍘！　鄭寶清正告蔡英文最後一段話曝光

台北市長選戰「越來越無聊」　沈富雄爆藍營基層實況

採購MQ-9B死神無人機最快2026年交機　空軍派員赴美受訓

內政部悄刪文　柯：現在真的笑死了

快訊／開鍘！鄭寶清違紀參選桃園市長　民進黨中評會一致同意除名

楊丞琳「海鮮論」由何起？　他曝節目3人設：台人要扮演「鄉下人進城」

獨／陳麗娜曝參選內幕　「3不」禮讓陳識明

林穎孟送保證書到市府　柯文哲隔空酸：到法院解釋

內政部｢笑死｣惹議　韓國瑜也怒：在弱勢被害者傷口灑鹽

內政部刪「酸句」！網狂刷一排「笑死」她獲封女王

更多熱門

相關新聞

10大政治領袖第4名　柯文哲這樣說

10大政治領袖第4名　柯文哲這樣說

對於後蔡英文時代10大政治領袖，《東森新媒體ETtoday》最新民調結果顯示，新北市長侯友宜再次蟬聯冠軍，副總統賴清德居次，鴻海集團創辦人郭台銘位居第3名，台北市長柯文哲則在第4名。面對民調成績，柯文哲8日稱「一切有為法，如夢幻泡影。」

朱、侯誰有機會選總統？柯：寧可閉嘴

朱、侯誰有機會選總統？柯：寧可閉嘴

蔣喊別切割沈慧虹　黃堅持沒說過

蔣喊別切割沈慧虹　黃堅持沒說過

簡造句「俗辣演成英雄」　柯：誹謗？

簡造句「俗辣演成英雄」　柯：誹謗？

林穎孟送保證書到市府　柯文哲隔空酸：到法院解釋

林穎孟送保證書到市府　柯文哲隔空酸：到法院解釋

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲簡舒培許淑華城市博覽會

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

i13 mini降2000元！果粉曝降價少內幕：快搶庫存

56歲美魔女脫了！宜蘭辣曬比基尼

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

快訊／金盆阿嬤今晨辭世！日月潭知名茶葉蛋恐成絕響

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

監委兒經夜市亂嗆聲　慘遭黑幫老大痛毆失明

更多

最夯影音

更多
名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好
兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面