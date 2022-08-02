啃老男為爭產掐死母！伴屍26hrs看影片滑手機　還買便當給失智父

▲五股區登林路社區大樓一名男子弒母後持手果刀自殘 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區一名男子罹患肝癌無法工作，疑缺錢花用要求媽媽提早分配家產，2人發生口角，男子竟徒手掐死媽媽；下毒手後，他如往常幫重聽、失智的爸爸買便當，當晚心煩持水果刀割腕、劃脖子、刺胸自殘，翌日上午打電話自首「我殺了我媽媽」，警方獲報到場將他送醫，目前還要釐清弒母真相。

據悉，54歲于姓男子排行老二，有賭博、恐嚇、竊盜前科，肝癌末期無法工作，長期無業在家，與爸媽同住在五股區登林路貿商二村社區大樓6樓，由於98歲老父親患有失智及重聽，數年前將房子過戶給73歲母親，1日上午6時許，于男疑因缺錢花向母親要求過戶房子給他，2人在母親臥室發生口角衝突。

于男爭吵過程中，盛怒緊掐住母親脖子，直到她癱軟倒地後才鬆手，1小時後，于男發現母親已經沒有氣息，還冷靜地到客廳看影片、抽菸、玩手機，更一如往常地幫老父親買便當，由於老父都待在另一房間裡完全不知逆子已殺死妻子。

晚上9時許，于男弒母後心煩想逃避責任，持水果刀割腕、劃脖子更朝胸口猛刺自殘，迷迷糊糊下睡著了，2日上午8時許，事發後26小時，驚醒發現自己還活著，自覺無法掩飾犯行，打電話報警自首「我殺了我媽媽！」。警方獲報趕抵現場，先將自殘受傷的于男送往輔大醫院救治，因氣胸需住院觀察，目前警方戒備治療中。

▼于男弒母後持手果刀自殘 。（圖／記者陳以昇翻攝）

于男妹妹表示，大哥有精神疾病長年住在八里療養院，二哥罹患肝癌，16年前老父親將登林路這間房子過戶給母親，之後患了失智症還有重聽，由於老父還娶了二媽，生下1子1女，二哥時常擔心她及兩個弟、妹會跟他爭產，時常因此跟母親要求分產。

▼五股區登林路社區大樓發生人倫悲劇 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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