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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍首公布東風-17發射畫面　大氣層內巡弋「彈道軌跡」難測

記者魏有德／綜合報導

解放軍在7月30日「八一」建軍節前夕，罕見公布被稱為「航母殺手」的東風-17高超音速導彈發射的畫面，引起外界關注。影片中，這枚導彈在公路上由陸基機動發射車發射，放大畫面來看，導彈的彈頭部分明顯不是一般彈道導彈的圓錐或雙錐體外形，而是左右非對稱的形狀，彈頭後半部還有小翼。綜合特徵分析，可以判斷它就是「東風-17」高超音速導彈。

▲東風-17高超音速導彈發射畫面。（圖／翻攝央視軍事）

▲東風-17高超音速導彈發射畫面。（圖／翻攝央視軍事，下同）

外界分析，解放軍這次釋出的飛彈試射畫面是在一條公路上，證明該導彈技術具備無依託野外發射的能力，不需預設陣地，發射車隨停隨打，適合在戰役開始階段進行首次火力突擊，瞄準敵人的預警雷達，反導系統和防空導彈陣地。

▲東風-17高超音速導彈發射畫面。（圖／翻攝央視軍事）

東風-17導彈於2017年首次進行試射，並於2019年的大陸國慶閱兵式上公開亮相，亮相後，一直受到全球高度關注。相較於俄軍「匕首」高超音速導彈，東風-17導彈採用一個乘波體戰鬥部，為複雜構型的高超音速滑翔體，升阻比很大，飛行距離更遠，能夠實現10馬赫高超音速突防，尤其是東風-17導彈的巡弋段全都在大氣層內，彈道詭異，極難預測攔截。

▲高超音速導彈「東風-17」首亮相　飛行中轉換目標「突防利器」。（圖／翻攝央視）

至於東風-17導彈的具體性能則未明，有外界猜測認為最大速度可達20倍音速，美國防部《2021年中國軍力報告》透露，「東風-17」高超音速導彈「可能配備核彈頭」。東風-17導彈發射畫面公開後，外界也不禁和美國眾議院院長裴洛西印太行有可能「突襲」訪問台灣做出聯想，為大陸面對台海升溫局勢作出的威懾動作。

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