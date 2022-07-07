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今天是小暑「5禁忌」注意！　小心犯了傷身

▲▼大年初四接神送神，這些禁忌不可不知。（圖／達志影像／美聯社）

▲今日迎來24節氣中的小暑 。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

今天（7日）是24節氣中的「小暑」，根據民間說法「小暑過，一日熱三分」，表示小暑過後，天氣將會一天比一天炎熱。對此，命理專家小孟老師提醒，這一天要特別注意「5大禁忌」供民眾參考，若觸犯可能會有衰事發生。

小孟老師解說何謂「小暑」，小暑大多在一年的7月7日，也是太陽經過黃經一0五度的位置，這個時節天氣會漸漸變熱，因此被稱為『小暑』，而在節氣中古人將之分為大小暑，代表氣候炎熱的程度。俗語說：「小暑大暑，上蒸下煮。」顯示小暑天氣炎熱，大暑天氣酷熱。

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小暑5大禁忌要小心

1、小暑不宜曝晒

小暑天氣逐漸炎熱，因此不宜在外曝晒太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

2、忌辛辣與油膩食物

小暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火導致腸胃不順。

3、室內冷氣不宜開太強

室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。

4、忌安門

小暑天氣悶熱，容易有午後雷雨，也易淹水，因此古人在農民曆上特別寫勿安門，安門容易有水淹上門。

5、3種人易有衰事

屬兔：當日要當心煞氣過中，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。
雙魚座：受到海王星逆行，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞。
水瓶座：受到土星逆行影響，不宜吃太冰冷食材，以免身體外熱內冷導致感冒生病。

小暑開運法

小孟老師提醒，可以準備一張黃色的紙，在黃紙上剪三個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，三個太陽也代表三陽開泰，再放到紅包帶裡，再放到皮夾三天再丟掉即可，就能招來強大的財氣。

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