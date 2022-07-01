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守護幼兒健康　住商不動產嘉義店東經營會捐贈「唾液快篩劑」

▲▼ 住商不動產嘉義區店東經營會守護幼兒健康捐贈唾液快篩劑 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 住商不動產嘉義區店東經營會守護幼兒健康捐贈唾液快篩劑 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

住商不動產嘉義區店東經營會捐贈嘉義市政府唾液快篩劑共2,200劑，由黃敏惠市長率領市府團隊、小學及幼兒園校園長出席，並回贈感謝狀，感謝住商不動產嘉義區店東經營會守護幼兒健康的善行義舉。

▲▼ 住商不動產嘉義區店東經營會守護幼兒健康捐贈唾液快篩劑 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，感謝住商不動產嘉義區16家店店東所組成的經營會大力支持協助下，捐贈嘉義市公幼的幼童家用唾液快篩劑2,200劑，來提升家庭的防疫量能，守護幼兒的健康。快篩是防止疫情蔓延的重要物資，尤其是幼兒抵抗力弱較容易感染，對於不方便使用鼻咽快篩的幼兒，即可使用唾液新冠快篩試劑，幼兒只要將唾液吐進漏斗內，透過將唾液與萃取液混合的原理，檢測出是否感染新冠肺炎，對於年紀小的幼兒非常的需要。

▲▼ 住商不動產嘉義區店東經營會守護幼兒健康捐贈唾液快篩劑 。（圖／嘉義市政府提供）

住商經營會會長邱鈺凱也表示，因為有的孩子排斥使用透過從鼻腔抽取檢體的快篩劑，故若使用唾液快篩劑只需10分鐘就得知檢測結果且幼兒接受度高，對幼兒而言這是符合需求又及時真正迫切需要的，故經過店東會議討論一致同意，特別花費數十萬元的經費購買唾液快篩劑，捐贈給嘉義市公幼的幼兒使用，以防止疫情擴散，並守護幼兒的健康安全。

教育處處長林立生也表示，近期因為Omicron新型變異株病毒威脅，幼兒的防護力比較不足，而且幼兒園五歲以下的幼兒須等7月後才有疫苗可施打，需要更多的保護，感謝住商不動產嘉義區店東經營會的善舉，在疫情艱困時刻，能夠捐贈嘉義市公幼家用唾液快篩劑，讓幼兒多一層的保護，降低病毒感染的風險，讓孩子能健康平安的在幼兒園生活與學習。

 

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