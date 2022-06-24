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社會 社會焦點 保障人權

高雄街頭驚現「4米巨大木箱」　裡面裝什麼？警方給答案了

記者賴文萱／高雄報導

高雄市苓雅區成功一路23日出現神秘的街頭景象，一輛拖板車載著巨大木箱，在市區內移動，但引人注目的是，周遭有多名員警隨行護送，疑似是貴重的機密物件，不禁讓人好奇裡頭到底裝了什麼，在網上掀起熱議。對此，警方也揭曉正確解答，為軍方用品。

▲▼高雄「神秘拖板車」載4米巨大木箱！警察一路護送　千人瘋猜答案。（圖／爆廢公社）

▲高雄苓雅街頭出現一輛神秘拖板車，上頭裝載的巨大木箱和隨行員警，引起民眾側目。（圖／爆廢公社，下同）

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「這貨櫃到底裝什麼呀？一路有憲警跟一台警車，還有2個騎歐兜邁的波麗士護送...」照片可見，一輛綠色拖板車載著約4公尺高的木箱，一旁還有警察騎車跟著。

許多網友紛紛猜測，「半導體機台」、「快篩試劑」、「變形金剛」、「香菸」、「國家機密」、「要去美術館的殭屍，真貨到了」、「恐龍頭骨...而且不是鬼鬼祟祟的那一隻」，還有人留言「這個集裝箱在亞馬遜上面只賣79.9美金，聽起來不錯吧」、「好低的底盤啊，台灣路這麼爛一定很難開！」

照片曝光後，短短半天就有4500讚、1200多則留言。一名目擊者表示，這個貨櫃早上從高雄港69號碼頭出來時，約有4、5輛警車加一輛憲兵車在後頭押車。有網友斷言，「有憲兵跟警察護送的通常十有八九是軍工物品」引發熱議。

對此，負責運送的轄區警方表示，該案為警察局保安科規劃的勤務，分局主要配合執行本轄成功路段勤務。據了解，該勤務就是負責派員協助護送軍方用品。

▲▼高雄「神秘拖板車」載4米巨大木箱！警察一路護送　千人瘋猜答案。（圖／爆廢公社）

▲高雄苓雅街頭出現一輛神秘拖板車，上頭裝載的巨大木箱和隨行員警，引起民眾側目。（圖／爆廢公社）

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