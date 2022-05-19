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超商寄快篩「變2包除臭劑」！她投訴反遭客服威脅　對話截圖曝光

▲▼扯！急救快篩變「除臭劑」她控運送過程遭調包。（圖／翻攝自爆料公社）

▲寄快篩8天變「除臭劑」，她怒包裹遭調包，反被質疑「賣快篩違法」。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名吳姓女網友在臉書社團「爆料公社」投訴，她日前因為住在台北的朋友急缺快篩，所以透過超商寄了快篩給對方，不料朋友收到包裹後一打開，內容物變成了2包除臭劑，事後她向客服反應，沒想到反遭威脅「販賣快篩違法」，氣得她決定提告偷竊，調查究竟是什麼環節出了問題。

原PO在爆料公社表示，她因為住在台北的朋友急缺快篩，日前替朋友代買後，透過超商系統寄給對方，隔2天收到超商簡訊，通知包裹異常破損，會重新包裝後寄出，原本她沒有太在意，直到朋友6天後收到包裹，打開一看竟變成2包除臭劑，才驚覺快篩被調包了。

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原PO向超商客服反應，結果客服一直要她等待，回覆也一副事不關己的樣子，她能理解現在大家都很缺快篩，但不能接受惡意把她的包裹調包成2包除臭劑，由於一直沒有消息，她決定報警處理，不料客服一聽馬上變臉，認為她「販售快篩」已經違法，讓她相當傻眼。

▲▼扯！急救快篩變「除臭劑」她控運送過程遭調包。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO與客服人員的對話截圖。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO表示，她明明是寄給朋友，並非買賣關係，而且雙方都在超商包裝跟拆貨，均有影片為證，絕對不是她與朋友的問題，也感嘆委託的包裹發生問題，卻遭到超商如此處理，「大家要思考一下，以後寄貨可能要錄影，外加封100層膠帶，才能讓人無法弄壞，也不能調包」。

根據《東森新聞》報導，吳姓女網友決定提告偷竊，查出究竟是什麼環節出了問題。被投訴的超商及貨運公司則澄清，絕對沒有威脅，員工也沒有偷調包，可以提供監視器畫面證明，至於貨物在運送過程中消失，第一時間已和消費者聯絡，並請物流協尋，一旦確認遺失，必定賠償。

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