快訊／高雄3區後天將「停水15hrs」　3萬7102戶準備儲水

▲高雄3區5／5將「停水15hrs」，影響3行政區約3萬7102戶用水。（圖／記者黃孟珍攝）

記者賴文萱／高雄報導

準備儲水！水公司第七區管理處通知，將辦理今年度翁公園淨水場高低壓電氣設備停電檢驗，包含大寮區、鳳山區、大樹區等多里5日09:00至24:00將停水15小時，影響3萬7102戶用水。

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▲高雄3區5／5將「停水15hrs」影響範圍曝，3萬7102戶準備儲水。（圖／高雄市政府）

根據公告，自5/5 09:00至24:00因辦理翁公園淨水場高低壓電氣設備停電檢驗，將停水15小時，停水地區包含高雄市大寮區（大寮里、上寮里、三隆里、琉球里、翁園里、山頂里、忠義里、永芳里、義和里、溪寮里、江山里、光武里、中興里、會社里）；鳳山區（誠智里、東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、生明里）；大樹區（九曲里）。

▲「高雄3區5／5將停水15hrs」影響範圍曝。（圖／翻攝自水公司官網）

停水工業區還包含和發工業區（和春基地）、萬大工業區、瓦厝街小型工業區一帶。但不含大發工業區及和發工業區（大發基地）。此外，停水轄區涵蓋大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊。

另外，高雄市大寮區（前庄里、中庄里）也將降壓，有3萬1615戶停水、5487戶減壓供水，總計影響3萬7102戶。