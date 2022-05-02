實現承諾！他1方法「帶亡妻重遊南橫」　4萬人淚狂讚：真男人

▲原PO將逝世妻子的照片做成布旗，帶著妻子重遊南橫。（圖／翻攝自Facebook／騎車環島趣）

記者黃品臻／綜合報導

南橫公路暌違近13年，昨（1）日終於正式全線通車，除了一睹南橫之美的民眾瘋狂湧入，也有動人、暖心的故事在此發生。一名男網友就發文分享帶著逝世妻子重遊南橫的故事，霸氣實現在妻子生前許下的承諾，讓網友們狂讚直呼「真男人」。

這位男網友在臉書社團「騎車環島趣」發文表示，「在老婆生前跟她說過，她身體好一點要帶她走完南橫，雖然她走了，但是既然答應她了，我就還是要做到，我怕她在等我實現承諾。」

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原PO帶著印有妻子照片的多張布旗、以「東進西出」的方式重溫南橫風光，出發前一天，他先住在關山，隔天騎車從台東海端進南橫，意外地一路順暢，完全沒有塞車的問題。

從原PO貼出的照片中可以見到，他拿著印有妻子照片的布旗，在大關山隧道、埡口、長青祠等地標位置拍照打卡，象徵著與妻子一路相伴。他回憶這趟旅程寫道，「感謝路上不知名的人幫我拍照，在鹿野高台主動要幫我拍照被我婉拒的好人，在這邊跟你們說聲抱歉，那時候我正好在哭，怕嚇到你們，所以……，還是謝謝你們。」

原PO提到，發文的用意是想抒發對老婆的思念和承諾，「當初交往說了出門一定要牽著她的手，所以到結婚也一樣！照相自然也就都合照，跟我老婆的照片有萬張多，但是她單獨的照片卻只有這三張，有點難過，不過好險剛好是夏、秋、冬」。為了做出妻子照片的布旗，他找遍了所有照片，無奈只找到三張可以洗的照片，製作布旗時還在廣告公司崩潰大哭，「真的很抱歉，老闆娘用掉你快一盒的衛生紙」。

▲原PO的貼文掀起廣大迴響。（圖／翻攝自Facebook／騎車環島趣）

原PO後來也在貼文中放上與老婆合照的影片合輯，並感謝網友們願意讓自己在社團中宣洩一直壓抑的情緒。

該篇貼文掀起廣大迴響，至今已有約4萬人按讚、超過2000則留言，網友們見此都紛紛留言表示，「最感人的細節：選的照片還有在幫老婆注意氣溫跟服裝搭配」、「有情有義的好男人！值得人尊敬，希望你以後能幸福快樂」、「天哪，邊看默默的就流眼淚了，真男人」、「重情重義真男人」、「有情有義的男人，洋蔥味太重啦」。

另外，有媒體試圖與原PO取得聯繫，希望他能夠接受訪問，不過原PO對此表示，「很抱歉，我可能沒辦法正常地跟你對談我跟我老婆的事情，你可能只會面對一個嚎啕大哭的人，得到滿是眼淚跟鼻涕的衛生紙而已。」