　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

實現承諾！他1方法「帶亡妻重遊南橫」　4萬人淚狂讚：真男人

▲▼原PO將逝世妻子的照片做成布旗，帶著妻子重遊南橫。（圖／翻攝自Facebook／騎車環島趣）

▲原PO將逝世妻子的照片做成布旗，帶著妻子重遊南橫。（圖／翻攝自Facebook／騎車環島趣）

記者黃品臻／綜合報導

南橫公路暌違近13年，昨（1）日終於正式全線通車，除了一睹南橫之美的民眾瘋狂湧入，也有動人、暖心的故事在此發生。一名男網友就發文分享帶著逝世妻子重遊南橫的故事，霸氣實現在妻子生前許下的承諾，讓網友們狂讚直呼「真男人」。

這位男網友在臉書社團「騎車環島趣」發文表示，「在老婆生前跟她說過，她身體好一點要帶她走完南橫，雖然她走了，但是既然答應她了，我就還是要做到，我怕她在等我實現承諾。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO帶著印有妻子照片的多張布旗、以「東進西出」的方式重溫南橫風光，出發前一天，他先住在關山，隔天騎車從台東海端進南橫，意外地一路順暢，完全沒有塞車的問題。

從原PO貼出的照片中可以見到，他拿著印有妻子照片的布旗，在大關山隧道、埡口、長青祠等地標位置拍照打卡，象徵著與妻子一路相伴。他回憶這趟旅程寫道，「感謝路上不知名的人幫我拍照，在鹿野高台主動要幫我拍照被我婉拒的好人，在這邊跟你們說聲抱歉，那時候我正好在哭，怕嚇到你們，所以……，還是謝謝你們。」

原PO提到，發文的用意是想抒發對老婆的思念和承諾，「當初交往說了出門一定要牽著她的手，所以到結婚也一樣！照相自然也就都合照，跟我老婆的照片有萬張多，但是她單獨的照片卻只有這三張，有點難過，不過好險剛好是夏、秋、冬」。為了做出妻子照片的布旗，他找遍了所有照片，無奈只找到三張可以洗的照片，製作布旗時還在廣告公司崩潰大哭，「真的很抱歉，老闆娘用掉你快一盒的衛生紙」。

▲▼原PO將逝世妻子的照片做成布旗，帶著妻子重遊南橫。（圖／翻攝自Facebook／騎車環島趣）

▲原PO的貼文掀起廣大迴響。（圖／翻攝自Facebook／騎車環島趣）

原PO後來也在貼文中放上與老婆合照的影片合輯，並感謝網友們願意讓自己在社團中宣洩一直壓抑的情緒。

該篇貼文掀起廣大迴響，至今已有約4萬人按讚、超過2000則留言，網友們見此都紛紛留言表示，「最感人的細節：選的照片還有在幫老婆注意氣溫跟服裝搭配」、「有情有義的好男人！值得人尊敬，希望你以後能幸福快樂」、「天哪，邊看默默的就流眼淚了，真男人」、「重情重義真男人」、「有情有義的男人，洋蔥味太重啦」。

另外，有媒體試圖與原PO取得聯繫，希望他能夠接受訪問，不過原PO對此表示，「很抱歉，我可能沒辦法正常地跟你對談我跟我老婆的事情，你可能只會面對一個嚎啕大哭的人，得到滿是眼淚跟鼻涕的衛生紙而已。」

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►母親節送「超美睡衣」一定中

ET快訊
陳時中：疫情高峰「單日上看20萬例」
快訊／《女力》男星被爆「毆打女性友人」！　重傷濺血住院
有望免居隔！　陳時中曝1條件：台灣正朝共存方向走
快訊／台中+839　14處公共熱點足跡曝光
增至4死！　全球「兒童不明肝炎」已近200例
年紀最小重症！　未滿1歲女嬰呼吸困難插管搶救
快訊／高雄暴增636例！　18處足跡公布
急診2人顧50病患！　醫護崩潰：我真的撐不住了
快訊／再增3死！　今本土狂飆1萬7801例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆6歲以下幼童增74人染疫　婦產科群聚5嬰已出院

宜蘭+397！校園爆增65確診　縣運開閉幕及趣味競賽取消

本土疫情連5日破萬例！　陳時中：疫情高峰「單日上看20萬」

統測生確診！發文道歉「去考場一整天」　一票暖力挺：錯的不是你

台南+390！再創新高...4大傳播鏈持續燒　新增8疫苗接種站

有望免居隔！陳時中曝「第三劑覆蓋率」是關鍵：台灣正朝共存方向走

基隆+874！滿6歲學童施打莫德納　林右昌：5／4起入校接種

台中＋839！逢甲大學新增5人染疫　5／11起施打兒童疫苗

新北盼改「0+7免隔離」　陳時中：貿然實施確診恐驟增

本土累計破12萬　「確診地圖」一次看全台狀況！6縣市顏色最深

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

庹宗康掩面淚崩「很怕顏佑庭停職」　炎亞綸臉僵曝心情：我真的很複雜

台鐵五一大停駛車站空蕩　翁痛批：這樣罷工很失望

萌弟不聽勸上沙發狂跳　下秒瞬間踩空「降肉」！

蘇貞昌稱全台居隔2萬人　柯文哲直言「數字是假的」

基隆6歲以下幼童增74人染疫　婦產科群聚5嬰已出院

宜蘭+397！校園爆增65確診　縣運開閉幕及趣味競賽取消

本土疫情連5日破萬例！　陳時中：疫情高峰「單日上看20萬」

統測生確診！發文道歉「去考場一整天」　一票暖力挺：錯的不是你

台南+390！再創新高...4大傳播鏈持續燒　新增8疫苗接種站

有望免居隔！陳時中曝「第三劑覆蓋率」是關鍵：台灣正朝共存方向走

基隆+874！滿6歲學童施打莫德納　林右昌：5／4起入校接種

台中＋839！逢甲大學新增5人染疫　5／11起施打兒童疫苗

新北盼改「0+7免隔離」　陳時中：貿然實施確診恐驟增

本土累計破12萬　「確診地圖」一次看全台狀況！6縣市顏色最深

約18歲女網友洗溫泉！求歡被拒　男狂罵「做不到答應三小」硬上

嘻哈新人Ace訴姐弟戀「遠距離心聲」　首次見敞篷車超激動：太帥！

基隆6歲以下幼童增74人染疫　婦產科群聚5嬰已出院

北市5日開打兒童疫苗！46.9％願意接種莫德納　蔡炳坤：尊重家長

宜蘭+397！校園爆增65確診　縣運開閉幕及趣味競賽取消

本土疫情連5日破萬例！　陳時中：疫情高峰「單日上看20萬」

統測生確診！發文道歉「去考場一整天」　一票暖力挺：錯的不是你

台南+390！再創新高...4大傳播鏈持續燒　新增8疫苗接種站

確診了要準備哪些物資、怎麼洗衣服？　5張圖看懂「居家照護」怎麼做

獨家／藝人林曜晟被爆「毆打女性友人」重傷濺血住院

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

生活熱門新聞

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

比報足跡有意義！他1畫面認證：APP有用

再增3死！今本土狂飆1萬7801例

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

出門玩確診！女揭採檢流程：不是3＋4

嬰高燒發抖翻白眼　他闖急診救一命

他確診被開除「老闆還提告」　超扯對話曝

兒童重症+1！未滿1歲女童加護病房插管搶救中

陳時中宣布：即起快篩陽性才能做PCR

都在家中鏢！兇手卻怪他PCR「害我被關」

連3天破萬　醫估日增到這數字就要退了

嬰等1小時不治　醫嘆：早說出實話

更多熱門

相關新聞

南橫超震撼「類停車場」畫面曝

南橫超震撼「類停車場」畫面曝

南橫公路1日起正式全線通車！不少民眾為重溫美景，老早就在南橫紮營過夜，為的就是要搶頭香，一覽南橫之美，而上午7點正式通車後，附近部落周邊也湧入大量車潮，南橫公路瞬間變成大型停車場。從最新影片畫面中更可以看見，放眼望去都是滿滿的重機騎士，騎士多到幾乎淹沒整片道路，僅能在本來寬度就不大的道路中，勉強擠出一點縫隙供對向來車通過，儘管如此辛苦，但很多騎士還開心喊：「頭香就是爽！」

13年來首度客滿！　天龍飯店：全台重機都來了

13年來首度客滿！　天龍飯店：全台重機都來了

南橫開通首日奇景　管制站緊急後拉26公里解車潮

南橫開通首日奇景　管制站緊急後拉26公里解車潮

南橫開通首日塞成停車場　遊客掃光超商貨架

南橫開通首日塞成停車場　遊客掃光超商貨架

基隆騎士衝南橫搶通車頭香　這組「提早3天」最威

基隆騎士衝南橫搶通車頭香　這組「提早3天」最威

關鍵字：

南橫公路亡妻布旗承諾騎車環島趣

讀者迴響

熱門新聞

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光！網驚：認不出來

網轟慣老闆！釣出Joeman親回

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

「林瑞陽想先帶孩子回台灣」陸網再爆夫妻慘況

比報足跡有意義！他1畫面認證：APP有用

再增3死！今本土狂飆1萬7801例

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課

萬華男過馬路「慘遭4車連撞」　頭部重創送醫不治

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

繳11年房貸「房卻是別人的」房東哭

新兵嘴爛求驗退！醫問背景秒愣

她帶3孩「躲家暴」巴士司機直送親戚家

出門玩確診！女揭採檢流程：不是3＋4

賓士男女叫不醒　破窗救人好尷尬

更多

最夯影音

更多
前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈
連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面