嘉義萬人活動「草草戲劇節」延期！避免跨域移動加劇疫情蔓延

▲因疫情擴散，嘉義草草藝術節延期。（圖／草草藝術節）



記者林育綾／綜合報導

本土疫情升溫，嘉義「草草戲劇節」原訂於4月30日～5月1日舉辦，但考量國內確診人數攀升，而藝術節是闔家歡樂節慶、參與人數近萬人的大型活動，基於避免跨域移動增加疫情蔓延加劇，決定活動延期，辦理日期將另行公告。

草草戲劇節活動主辦阮劇團表示，歷年舉行時，全國民眾與大小朋友都從各城市撥空前來參與，是人數近萬人的大型活動，但昨20日國內新增2386個本土病例，確診人數已擴及全台各縣市，因此雖活動已進入最後籌備期，經縣府與阮劇團一同進行多方評估考量，為使民眾都能在最好與安全環境參與精彩的草草戲劇節，避免來自各地民眾聚集而產生疫情跨域傳播，保護民眾健康，故在藝術節前夕決定延期，4月21日記者會也取消。

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▲因疫情擴散，嘉義草草藝術節延期。（圖／草草藝術節）



「草草藝術節」延期辦理日期將另行公告，而已預購活動票券但想辦理退票的民眾，可洽售票單位OPENTIX、劇團(05-2255898)或至草草戲劇節臉書粉絲專頁查詢，主辦單位將協助處理退票等相關事宜。

另外，ISZN 國際紫微學會原定將於4月22日～24日在台北四四南村舉辦「身心靈市集」，是全國最大免費公益算命活動，不過有鑒於國內新冠肺炎疫情升溫，為民眾健康著想並防範疫情持續擴大，在多方防疫考量之下，決定延期辦理，近期也將公佈延期時間。