成大公布國際識別形象　秀出「鳳凰花校徽＋NCKU」

繼台大之後,成功大學今天(1日)公布「國際識別形象系統」,採用粗體「NCKU」字母與鳳凰花校徽的多元排列組合,保留許多成大經典元素,包括紅、灰的傳統配色,設計出更簡約、有記憶點、有利於數位傳播的識別形象,傳達成大邁向百年的願景與使命,並展現成大對於歷史精神的保留,並能隨著時代進步,保持創新、開放的前瞻精神。

成功大學昨(3/31)、今兩天舉辦國際校務諮議委員會,由台大電機系講座教授陳良基擔任主席,邀請國內外產、官、學各領域專家擔任委員,提供成大相關校務發展建議,而成大今年度國際校務諮議委員會以「Towards a New Chapter: The Centenary of Success邁向百年新篇章」為主軸,同時對外發表「國際識別形象系統」,傳達成大邁向百年的願景與使命,承載新時代的挑戰。

成大校長蘇慧貞也以「NCKU towards a New Chapter:呈現成大新篇章與願景」為題進行報告,她說,2021是成大成立90週年,成大非常榮耀與驕傲的是,可在不同領域持續提供研究量能,更扛起責任為社會付出貢獻,成大堅決持續提供優質教育培育下一代,持續帶來創新研究,解決現在未來問題,一起打造更深厚的關係與國際盟友連結,也會持續透過先進發展與科技解決全球問題,這一切都是為了社會進步的里程碑。

而為提升成大的國際能見度、延伸社會影響力,成大今天也發表「國際識別形象系統」,新的國際識別形象系統保留許多成大經典元素,包含校名中文字、鳳凰花與紅、灰標準色,設計出更簡約、有記憶點、有利於數位傳播的識別形象,希望透過多元排列組合,展現成大對於歷史精神的保留,並能隨著時代進步,保持創新、開放的前瞻精神。

成大策略發展整合室識別溝通組吳秉聲教授指出,即使是歷史悠久的世界名校,也會透過建構符合現代化溝通的品牌識別系統,承載大學的核心價值,這在世界大學間已是行之有年的作法,而這次成大集結眾人之力產生出來的品牌識別,其中也包含了最具代表性的「成功紅」。