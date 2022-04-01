成大公布國際識別形象　秀出「鳳凰花校徽＋NCKU」

▲成大在校長蘇慧貞帶領下，秀出有「鳳凰花校徽＋NCKU」的國際識別形象。（圖／成大提供）

記者許敏溶／台北報導

繼台大之後，成功大學今天（1日）公布「國際識別形象系統」，採用粗體「NCKU」字母與鳳凰花校徽的多元排列組合，保留許多成大經典元素，包括紅、灰的傳統配色，設計出更簡約、有記憶點、有利於數位傳播的識別形象，傳達成大邁向百年的願景與使命，並展現成大對於歷史精神的保留，並能隨著時代進步，保持創新、開放的前瞻精神。

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▲成大舉行舉辦國際校務諮議委員會，台大電機系講座教授陳良基（右三）擔任主席。（圖／成大提供）

成功大學昨（3/31）、今兩天舉辦國際校務諮議委員會，由台大電機系講座教授陳良基擔任主席，邀請國內外產、官、學各領域專家擔任委員，提供成大相關校務發展建議，而成大今年度國際校務諮議委員會以「Towards a New Chapter: The Centenary of Success邁向百年新篇章」為主軸，同時對外發表「國際識別形象系統」，傳達成大邁向百年的願景與使命，承載新時代的挑戰。

成大校長蘇慧貞也以「NCKU towards a New Chapter：呈現成大新篇章與願景」為題進行報告，她說，2021是成大成立90週年，成大非常榮耀與驕傲的是，可在不同領域持續提供研究量能，更扛起責任為社會付出貢獻，成大堅決持續提供優質教育培育下一代，持續帶來創新研究，解決現在未來問題，一起打造更深厚的關係與國際盟友連結，也會持續透過先進發展與科技解決全球問題，這一切都是為了社會進步的里程碑。

▲成大公布國際識別形象（見圖），包括「鳳凰花校徽＋NCKU」等代表形象。（圖／成大提供）

而為提升成大的國際能見度、延伸社會影響力，成大今天也發表「國際識別形象系統」，新的國際識別形象系統保留許多成大經典元素，包含校名中文字、鳳凰花與紅、灰標準色，設計出更簡約、有記憶點、有利於數位傳播的識別形象，希望透過多元排列組合，展現成大對於歷史精神的保留，並能隨著時代進步，保持創新、開放的前瞻精神。

成大策略發展整合室識別溝通組吳秉聲教授指出，即使是歷史悠久的世界名校，也會透過建構符合現代化溝通的品牌識別系統，承載大學的核心價值，這在世界大學間已是行之有年的作法，而這次成大集結眾人之力產生出來的品牌識別，其中也包含了最具代表性的「成功紅」。