阿姨看診連誇「美女！」女醫心花開　一問職業：殺個措手不及

▲美女醫師吳欣岱。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

外科醫師吳欣岱不僅有專業醫術，更因亮麗外型被封為美女醫師，沒想到她昨（6）日卻被一位病患阿姨「殺個措手不及」。因為阿姨一進診間，就卯起來誇「真的是美女！超美！」讓她心花朵朵開，結果一問病史、職業，得知是「早餐店阿姨」，讓其他人也笑噴，「阿姨怎麼下班了，還這麼認真在工作狀態？」

吳欣岱昨日在臉書發文分享趣事，提到門診人數創新高，還快一半都是初診，讓她整個忙翻天。「窮盡洪荒之力」看到最後一名病患，對方是位阿姨，一進診間就驚呼，「天哪！醫生真的是美女，超美，美女醫生！」被這樣一誇，吳欣岱也很開心，「謝謝，忙了一天聽到這個真的太感動了！」

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結果問病史、職業的時候，她一聽到「早餐店阿姨」，心中馬上冒出無言冒冷汗的表情。看到貼文後，鄉民女神qn黃瓊慧就留言，「早餐店阿姨每個都很佛心，只有在算錢的時候特別精。」醫師許嘉珊則笑呼，「早餐店阿姨怎麼下班了還這麼認真在工作狀態。」讓吳欣岱也直笑，「就是啊！好敬業。」

▲早餐店阿姨常常叫客人帥哥、美女。（示意圖／記者周宸亘攝）

還有網友開玩笑問，「想知道妳期待她是什麼背景？」吳欣岱便回，「法官之類的？」看到有人說「我也都是去早餐店享受有人叫我帥哥。」她也直呼，「我去早餐店都有做好心理建設，看診真的是被殺個措手不及。」

其他網友則紛紛笑出來，「果然是早餐店老闆娘會說的話」、「不能因為阿姨的職業，就不相信她說的實話」、「這輩子最敬愛早餐店阿姨了，從小學開始叫我帥哥，現在都四十好幾了還是叫我帥哥」、「三次美女應該是真的美，她下次來應該會開始說她兒子的故事」、「早餐店阿姨內建稱讚模式」、「原來是職業病啊！」