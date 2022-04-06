羅智強發表參選桃園市長四點聲明　辭去國民黨副秘書長

▲羅智強表示「桃園千里行」的承諾不變。（圖／取自羅智強臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，台北市議員羅智強是否參選，深受各界關注。清明連假甫結束，羅智強5日深夜於臉書發表參選桃園市長的四點聲明，分別是一、參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒改變；二、尊重黨中央最後的提名結果；三、有部分意見認為他未和地方溝通就展開行腳，造成反彈，將深自檢討反省；最後第四點也鄭重宣布，即日起辭去國民黨副秘書長一職。

羅智強四點聲明才發出不到30分鐘，湧入近千則留言，包括資深媒體人趙少康直呼「智強辛苦了，國民黨就需要你這樣的戰將，公平的參選機會，人人應得」；資深媒體人羅友志也說「一路相陪！你取經，我當孫悟空？桃園市議員梁為超：國民黨要團結，選出最好的人選，代表國民黨參選桃園市長選舉…」

▼羅智強參選桃園市長四點聲明如下：

一、參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒改變。之前配合黨的指示二度延後宣布，外界因此有很多揣測跟想法，也讓所有支持我的好朋友擔心，先跟所有好朋友說聲抱歉。

二、尊重國民黨中央最後的提名結果。不管用初選、用協調、用民調、用徵召，都尊重。對羅智強來說，贏回桃園、打好2022年的地方選舉，才是最重要的。外界謠傳我會脫黨參選，是一種傷害黨團結，別有居心的放話，希望適可而止。我跟主席報告過，如果最後國民黨提名羅智強參選桃園市長，我會全力以赴爭取勝選。但如果最後初選機制提名的人不是我，我也絕對支持。而黨中央也無需考慮羅智強的戰場和去處問題，我會扮演好全力輔選的配角角色 。

三、有部分意見認為我未和地方溝通就展開行腳，造成反彈，我也深自檢討反省。但我也想澄清，這段時間其實桃園許多公職人員、在地人士，都給了我很多協助和善意的互動，大家也溝通了很多桃園市政的問題和想法；當然持續的溝通與磨合是我的責任，我也一定會繼續加強這部分。

我將持續私下拜訪桃園的地方民代、意見領袖和民間團體，以示尊重，「桃園千里行」的承諾不變，等國民黨確定提名之後，不論提名的是不是羅智強，我都會兌現承諾，繼續完成。

四、即日起辭去國民黨副秘書長一職 。之前就曾經多次和秘書長及主席報告過，為了黨務中立所以我希望辭去副秘書長一職。再次謝謝祕書長和主席的厚愛與及慰留。