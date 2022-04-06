　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

羅智強發表參選桃園市長四點聲明　辭去國民黨副秘書長

▲羅智強臉書發表參選桃園市長四點聲明

▲羅智強表示「桃園千里行」的承諾不變。（圖／取自羅智強臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，台北市議員羅智強是否參選，深受各界關注。清明連假甫結束，羅智強5日深夜於臉書發表參選桃園市長的四點聲明，分別是一、參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒改變；二、尊重黨中央最後的提名結果；三、有部分意見認為他未和地方溝通就展開行腳，造成反彈，將深自檢討反省；最後第四點也鄭重宣布，即日起辭去國民黨副秘書長一職。

▲羅智強臉書發表參選桃園市長四點聲明

羅智強四點聲明才發出不到30分鐘，湧入近千則留言，包括資深媒體人趙少康直呼「智強辛苦了，國民黨就需要你這樣的戰將，公平的參選機會，人人應得」；資深媒體人羅友志也說「一路相陪！你取經，我當孫悟空？桃園市議員梁為超：國民黨要團結，選出最好的人選，代表國民黨參選桃園市長選舉…」

▼羅智強參選桃園市長四點聲明如下：

一、參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒改變。之前配合黨的指示二度延後宣布，外界因此有很多揣測跟想法，也讓所有支持我的好朋友擔心，先跟所有好朋友說聲抱歉。

二、尊重國民黨中央最後的提名結果。不管用初選、用協調、用民調、用徵召，都尊重。對羅智強來說，贏回桃園、打好2022年的地方選舉，才是最重要的。外界謠傳我會脫黨參選，是一種傷害黨團結，別有居心的放話，希望適可而止。我跟主席報告過，如果最後國民黨提名羅智強參選桃園市長，我會全力以赴爭取勝選。但如果最後初選機制提名的人不是我，我也絕對支持。而黨中央也無需考慮羅智強的戰場和去處問題，我會扮演好全力輔選的配角角色 。

三、有部分意見認為我未和地方溝通就展開行腳，造成反彈，我也深自檢討反省。但我也想澄清，這段時間其實桃園許多公職人員、在地人士，都給了我很多協助和善意的互動，大家也溝通了很多桃園市政的問題和想法；當然持續的溝通與磨合是我的責任，我也一定會繼續加強這部分。
我將持續私下拜訪桃園的地方民代、意見領袖和民間團體，以示尊重，「桃園千里行」的承諾不變，等國民黨確定提名之後，不論提名的是不是羅智強，我都會兌現承諾，繼續完成。

四、即日起辭去國民黨副秘書長一職 。之前就曾經多次和秘書長及主席報告過，為了黨務中立所以我希望辭去副秘書長一職。再次謝謝祕書長和主席的厚愛與及慰留。

►爽玩馬祖3天才6880元！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

羅智強發表參選桃園市長四點聲明　辭去國民黨副秘書長

新北家族墓遭人砸爛　他心痛「骨灰混在一起」：阿嬤不知被撒去哪

東亞唯一！ 台中「空品感測器物聯網」獲世界智慧50大奬

台灣獼猴發狂性侵公雞！牠屁股毛遭拔光「沾滿DNA」　2天後不治

全國首創台東公私托費用一致　饒慶鈴：打造友善育兒城市

「O3衝浪祭」台東金樽首舉！好手尤佳琦男子短板獎金挑戰賽雙冠

王國材受邀視察日月潭觀光　承諾補助縣府5580萬推電子票證

打造文化多元薈萃的屏東　莊瑞雄:2023新六堆客家軍元年

發揮六堆精神　支持維護客家文化的客家子弟鍾佳濱

本土多條傳播鏈　南投府籲有接觸史或足跡重疊者免費領取快篩

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來！　「你來了就是害人」...網驚「超明顯暗示」

提早放學校方、保全未同步　警衛爆走擋門「踹車飆髒話」

救救寶寶！被恐龍玩具包圍　萌娃嚇哭受困「侏羅紀公園」

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

羅智強發表參選桃園市長四點聲明　辭去國民黨副秘書長

新北家族墓遭人砸爛　他心痛「骨灰混在一起」：阿嬤不知被撒去哪

東亞唯一！ 台中「空品感測器物聯網」獲世界智慧50大奬

台灣獼猴發狂性侵公雞！牠屁股毛遭拔光「沾滿DNA」　2天後不治

全國首創台東公私托費用一致　饒慶鈴：打造友善育兒城市

「O3衝浪祭」台東金樽首舉！好手尤佳琦男子短板獎金挑戰賽雙冠

王國材受邀視察日月潭觀光　承諾補助縣府5580萬推電子票證

打造文化多元薈萃的屏東　莊瑞雄:2023新六堆客家軍元年

發揮六堆精神　支持維護客家文化的客家子弟鍾佳濱

本土多條傳播鏈　南投府籲有接觸史或足跡重疊者免費領取快篩

羅智強發表參選桃園市長四點聲明　辭去國民黨副秘書長

國民黨：「沒聽說」朱立倫要羅智強改選　地方人士揭致命弱點

7位「在台烏克蘭女孩」發起募資　助婦幼醫院拯救受傷的孩子們

女員工自願加班上12小時「離職秒檢舉」　老闆求救：我好不甘心

1天37名學生確診！疫情進入校園　全台13縣市99校停課

疫情鬧血荒！2人捐血滿750cc　就送黃金手鍊、鑽石項鍊

英國情報：烏克蘭已經「奪回北部」　俄軍從基輔以北撤退

警界趙又廷！偵查佐蘇信華「帥又會破案」獲選雲林模範青年

新人拿乙炔切割器噴臉「毀容失明」…媽媽氣炸提告：他只是孩子

770萬甜美網紅「零修圖真面目」曝光！　網看傻：修太多了

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

地方熱門新聞

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

新北家族墓遭人闖入　骨灰罈全砸爛

東亞唯一！ 台中「空品感測器物聯網」獲世界智慧50大奬

確診女老師頭份吃飯　衛生局匡列20人

首創公私托費用一致　饒慶鈴：打造友善育兒城市

飛車搶奪女子7塊蔥肉餅聲押獲准

人妻護理師與人夫上摩鐵被「抓猴」判賠20萬元

香港傳來！福義軒次子曝台灣蛋捲史

嘉義文化夜市擠爆！一張照看不到盡頭

選前黃金週　大咖齊聚相挺唯一支持莊瑞雄

交長王國材承諾補助日月潭遊艇電子票證計畫

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

台南清明掃墓火警發生明顯減少

南投縣籲有接觸史或足跡重疊者免費領取快篩試劑

更多熱門

相關新聞

朱立倫要羅智強改選新竹？國民黨：沒聽說

朱立倫要羅智強改選新竹？國民黨：沒聽說

國民黨桃園市長選舉人選迄今尚未敲定，外傳國民黨主席朱立倫要台北市議員羅智強改選新竹市長。國民黨文傳會副主委林家興今天表示，從未沒聽聞，也沒有回應，一切以黨的團結、勝選，大局為重。

即／羅智強凌晨4大聲明：續選桃園市長

即／羅智強凌晨4大聲明：續選桃園市長

「羅智強的做法惹火黨主席」　邱毅嘆：九合一可能是朱立倫最後一戰

「羅智強的做法惹火黨主席」　邱毅嘆：九合一可能是朱立倫最後一戰

電話逼退羅智強有「貓膩」？　黃暐瀚揭朱立倫最怕一件事

電話逼退羅智強有「貓膩」？　黃暐瀚揭朱立倫最怕一件事

撂狠話逼退羅智強？　朱立倫喊大局為重：我信守承諾、不放話也不回應

撂狠話逼退羅智強？　朱立倫喊大局為重：我信守承諾、不放話也不回應

關鍵字：

羅智強參選2022桃園市長四點聲明

讀者迴響

熱門新聞

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

愛愛平均時間曝光！太久「恐傷2部位」

不斷更新／全台11縣市73校明天停課

他拿乙炔切割器噴臉毀容　母提告：只是孩子

小S節目班底熱戀韓男團！　「夜店被壁咚喇舌」身分驚呆全場

澤倫斯基抗俄41天　容貌產生驚人變化

即／羅智強凌晨4大聲明：續選桃園市長

漢神巨蛋疑確診者足跡！鼎泰豐30名員工被通知：採檢隔離

上原亞衣AV引退6年「又要脫了」羞曝復出原因

烏石港龍蝦喊1700元結帳卻翻倍　女店長現身回應了

張惠妹當眾找歌迷「吵架」　認：有點想生氣

「啦啦隊林志玲」變胖！短上衣炸出一圈肉…無P真面目曝光

清明連假合體大S、姊夫具俊曄？小S親揭密…答案意外閃爆

比168更簡單的「53535」瘦身法！

《社內相親》2分鐘床戲遭批：又尬又好笑

更多

最夯影音

更多
大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...
開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面